Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.
“Сіра людина” – це високобюджетний, насичений ефектами трилер, який нагадує фільми про шпигуна Джеймса Бонда. Режисери фільму сподіваються, що стрічка, трансляція якої на Netflix відбудеться вже 22 липня, перетвориться у тривалий шпигунський серіал.
Гослінгу у фільмі дісталась роль Сьєрри Сікса – колишнього в’язня, якого звільнило ЦРУ в обмін на роботу у таємній програмі. Раян Гослінг пожартував, що має ім’я Сікс (Six, що англійською означає “шість” – ред.), тому що ім’я 007 вже зайняте.
“Я завжди хотів знятись у бойовику. Бойовик був моєю першою любов’ю. Це змусило мене закохатись у кіно”, – розповів Гослінг.
Фільм “Сірий чоловік” заснований на романі Марка Ґріні та знятий братами Джо і Ентоні Руссо, які раніше зняли блокбастер для кіновсесвіту Марвел – “Месники: Фінал”.
Брати Руссо заявили, що Netflix дозволив їм втілити на екрані їх повне бачення стрічки. Тому “Сіру людину” знімали у семи країнах світу, зокрема в Азербайджані, Хорватії та Франції.
“Ми хотіли бути дуже амбітними у цьому фільмі. Важко знімати бойовик. Знімати бойовик дуже дорого, але Netflix витримав цей рівень амбіцій”, – розповів Ентоні Руссо.
У фільмі глядачі побачать дев’ять основних екшенів, зокрема тривалу перестрілку на площі у Празі.
“Для мене це було справжнє випробування вогнем, оскільки це був мій перший бойовик”, — поділився Гослінг.
У “Сірій людині” головного противника Госліна зіграв Кріс Еванс. Йому дісталась роль вбивці, на ім’я Ллойд Хансен, якого звільнили з ЦРУ.
Описуючи свого героя Еванс зауважив, що Ллойду не властиві соціальні норми.
“Я думаю, більшість з нас ходять по світу, оцінюючи, хто ми, виходячи з того, ким ми вважаємо себе, а Ллойд не зв’язаний цими соціальними нормами”, – наголосив Еванс.
Цього тижня фільм “Сірий чоловік” можна буде подивитись лише у кінотеатрах, перед тим, як він стане доступним на Netflix.
Реакція кінокритиків на “Сіру людину” виявилась доволі неоднозначною. Станом на 18 липня рейтинг фільму мав 52% позитивних серед оглядів на сайті Rotten Tomatoes. Водночас серед звичайної аудиторії фільм має більший успіх – 89% глядачів оцінили фільм позитивним відгуком.
Брати Руссо сподіваються, що їх фільм отримає високу популярність і в майбутньому можна буде зняти продовження стрічки.
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