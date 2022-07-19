Цього тижня на великі екрани вийшов новий фільм від американської кінокомпанії Netflix - бойовик "Сіра людина", знятий братами Джо та Ентоні Руссо, у якому головні ролі зіграли Раян Гослінг та Кріс Еванс.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

“Сіра людина” – це високобюджетний, насичений ефектами трилер, який нагадує фільми про шпигуна Джеймса Бонда. Режисери фільму сподіваються, що стрічка, трансляція якої на Netflix відбудеться вже 22 липня, перетвориться у тривалий шпигунський серіал.

Гослінгу у фільмі дісталась роль Сьєрри Сікса – колишнього в’язня, якого звільнило ЦРУ в обмін на роботу у таємній програмі. Раян Гослінг пожартував, що має ім’я Сікс (Six, що англійською означає “шість” – ред.), тому що ім’я 007 вже зайняте.

“Я завжди хотів знятись у бойовику. Бойовик був моєю першою любов’ю. Це змусило мене закохатись у кіно”, – розповів Гослінг.

Фільм “Сірий чоловік” заснований на романі Марка Ґріні та знятий братами Джо і Ентоні Руссо, які раніше зняли блокбастер для кіновсесвіту Марвел – “Месники: Фінал”.

Брати Руссо заявили, що Netflix дозволив їм втілити на екрані їх повне бачення стрічки. Тому “Сіру людину” знімали у семи країнах світу, зокрема в Азербайджані, Хорватії та Франції.

“Ми хотіли бути дуже амбітними у цьому фільмі. Важко знімати бойовик. Знімати бойовик дуже дорого, але Netflix витримав цей рівень амбіцій”, – розповів Ентоні Руссо.

У фільмі глядачі побачать дев’ять основних екшенів, зокрема тривалу перестрілку на площі у Празі.

“Для мене це було справжнє випробування вогнем, оскільки це був мій перший бойовик”, — поділився Гослінг.

У “Сірій людині” головного противника Госліна зіграв Кріс Еванс. Йому дісталась роль вбивці, на ім’я Ллойд Хансен, якого звільнили з ЦРУ.

Описуючи свого героя Еванс зауважив, що Ллойду не властиві соціальні норми.

“Я думаю, більшість з нас ходять по світу, оцінюючи, хто ми, виходячи з того, ким ми вважаємо себе, а Ллойд не зв’язаний цими соціальними нормами”, – наголосив Еванс.

Цього тижня фільм “Сірий чоловік” можна буде подивитись лише у кінотеатрах, перед тим, як він стане доступним на Netflix.

Реакція кінокритиків на “Сіру людину” виявилась доволі неоднозначною. Станом на 18 липня рейтинг фільму мав 52% позитивних серед оглядів на сайті Rotten Tomatoes. Водночас серед звичайної аудиторії фільм має більший успіх – 89% глядачів оцінили фільм позитивним відгуком.

Брати Руссо сподіваються, що їх фільм отримає високу популярність і в майбутньому можна буде зняти продовження стрічки.