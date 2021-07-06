Том Гарді став одним з авторів сюжету стрічки «Веном 2»

Сценаристка стрічки “Веном 2” Келлі Марсел зізналася, що сюжет сиквела вона розробляла разом з Томом Гарді.

Про це повідомляє Empire.

Марсел співпрацює з Гарді вже багато років. Однак актор вперше взяв участь у розробці сюжету. Це був його перший досвід у цій ролі, але він впорався.

Марсел пожартувала, що актор практично “одружений на Веном”, оскільки постійно думає про майбутнє персонажа і намагається брати участь в його формуванні.

Гарді та Марсел місяцями обговорювали сюжет майбутнього фільму, коментуючи різні ідеї. Потім Марсел зібрала їх все в один сценарій, робота над яким тривала три місяці.