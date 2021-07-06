Том Гарді став одним з авторів сюжету стрічки «Веном 2»

Про це повідомляє Empire.
Марсел співпрацює з Гарді вже багато років. Однак актор вперше взяв участь у розробці сюжету. Це був його перший досвід у цій ролі, але він впорався.
Марсел пожартувала, що актор практично “одружений на Веном”, оскільки постійно думає про майбутнє персонажа і намагається брати участь в його формуванні.
Гарді та Марсел місяцями обговорювали сюжет майбутнього фільму, коментуючи різні ідеї. Потім Марсел зібрала їх все в один сценарій, робота над яким тривала три місяці.
Нагадаємо, прем’єру фільму “Веном 2” неодноразово переносили. Він мав вийти 25 червня.
У новій стрічці тандем журналіста-розслідувача Едді Брока у виконанні Тома Гарді та чужоземного симбіоту, який надає йому надлюдські здібності, боротиметься з новим ворогом — монстром-вбивцею на ім’я Карнаж (Клетус Кессіді) у виконанні Вуді Гаррельсона.
- Опубліковано перший трейлер продовження спільної супергеройської стрічки від Sony (Columbia Pictures) та Marvel — “Веном 2: Карнаж”.