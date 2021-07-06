ЗеПорушення

52

Всього порушень

12

Днів без порушень
19:28 Audi випустить три нових електрокари, – фото
19:25 Будинок наркобарона «Ель Чапо» розіграють в лотерею
18:57 Том Гарді став одним з авторів сюжету стрічки «Веном 2»
18:56 У Лондоні серед вакцинованих розіграють квитки на фінал «Євро-2020»
18:48 У Китаї поліція виставила на аукціон понад 50 собак: вони «занадто боязкі» або замалі для служби
18:38 В ЄС відреагували на вирок опозиціонерові Бабарико
18:28 У Гонконгу заарештували шістьох школярів: їх підозрюють у підготовці теракту
18:20 В Індії під виглядом вакцин проти COVID-19 людям кололи солону воду
17:53 Г’ю Джекман натякнув на повернення до ролі Россомахи
Ексклюзив
17:46 Скульптура, яку готували до Burning Man, встановлена біля Арки дружби народів в Києві
17:42 Нідерландський дизайнер створив сукні з переробленого океанічного пластику: фото
17:39 Головний санлікар виключив комерційний продаж COVID-вакцин «принаймні до кінця цього року»
17:25 «Зупиніть Олімпіаду!»: в Японії жінка з водяним пістолетом намагалася загасити Олімпійський вогонь
16:56 Заступник Єрмака від імені Зеленського вимагав у суді «жорстких рішень щодо генерала Павловського», – нардеп
16:39 В Україні заборонили російський серіал «Не родися вродливою»
16:36 «Найкращий час»: Дженніфер Лопес вперше прокоментувала стосунки з Беном Аффлеком
15:53 Чотириденний робочий тиждень в Ісландії допоміг підвищити продуктивність – дослідження
15:29 Помер голова Держводагентства України Валентин Шліхта
15:14 Світові ціни на нафту побили трирічний максимум
15:09 Помер режисер «Супермена» Річард Доннер
14:59 Коронавірус з нами ще принаймні на півтора роки, – головний санлікар
14:55 Білорусь заборонила трансляцію двох українських каналів
14:28 Медіакомпанія StarLightMedia прокоментувала інцидент з камінґ-аутом Melovin
14:25 Кабмін спростив перевірку автомобілів в Україні: що змінилося
14:00 Гран-прі «Формули-1» скасували другий рік поспіль
13:58 В Індії розпочали висадку 250 млн дерев у рамках боротьби зі змінами клімату: фото
13:49 TikTok збільшить максимальну тривалість відео до трьох хвилин
13:31 У Ватикані розповіли про самопочуття папи Франциска після операції
13:24 Вчився лише рік: у Бельгії 11-річний вундеркінд отримав диплом бакалавра з фізики
12:58 Менеджер Брітні Спірс заявив, що вона завершує кар’єру, і подав у відставку
12:55 Матч за Суперкубок України з футболу перенесли з липня на вересень

Том Гарді став одним з авторів сюжету стрічки «Веном 2»

Сценаристка стрічки “Веном 2” Келлі Марсел зізналася, що сюжет сиквела вона розробляла разом з Томом Гарді.

Вівторок, 6 липня 2021, 18:57

Про це повідомляє Empire.

Марсел співпрацює з Гарді вже багато років. Однак актор вперше взяв участь у розробці сюжету. Це був його перший досвід у цій ролі, але він впорався.

Марсел пожартувала, що актор практично “одружений на Веном”, оскільки постійно думає про майбутнє персонажа і намагається брати участь в його формуванні.

Гарді та Марсел місяцями обговорювали сюжет майбутнього фільму, коментуючи різні ідеї. Потім Марсел зібрала їх все в один сценарій, робота над яким тривала три місяці.

Нагадаємо, прем’єру фільму “Веном 2” неодноразово переносили. Він мав вийти 25 червня.

У новій стрічці тандем журналіста-розслідувача Едді Брока у виконанні Тома Гарді та чужоземного симбіоту, який надає йому надлюдські здібності, боротиметься з новим ворогом — монстром-вбивцею на ім’я Карнаж (Клетус Кессіді) у виконанні Вуді Гаррельсона.

  • Опубліковано перший трейлер продовження спільної супергеройської стрічки від Sony (Columbia Pictures) та Marvel — “Веном 2: Карнаж”.
Теги: Веном, кінематограф, стрічка, Том Гарді

Читати #Букви у Telegram і у Facebook