Тревіс Баркер розробляв дизайн каблучки для заручин з Кортні Кардаш’ян

Музикант Тревіс Баркер особисто розробляв дизайн каблучки для заручин з бізнесвумен та зіркою реаліті Кортні Кардаш’ян.

Про це повідомила дизайнерка ювелірних виробів Лоррейн Шварц у коментарі американському журналу People.

Баркер освідчився Кардаш’ян на березі моря серед троянд та свічок. Заручини відбулися у Монтесіто на території готелю Rosewood Miramar Beach.

Тревіс подарував Кортні коштовну каблучку з великим каменем овальної форми від бренду Lorraine Schwartz.

“Це бездоганний, красиво оброблений алмазний камінь”, – розповіла Шварц.

Дизайнерка зазначила, що Баркер особисто брав участь у розробці дизайну каблучки, оскільки хотів, аби вона була унікальною.

“Я працювала над каблучкою разом з Тревісом. Він справді доклав багато зусиль… Це чудово, вони щасливі”, – додала Шварц.

Вартості каблучки дизайнерка не назвала.