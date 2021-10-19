Тревіс Баркер розробляв дизайн каблучки для заручин з Кортні Кардаш’ян

Про це повідомила дизайнерка ювелірних виробів Лоррейн Шварц у коментарі американському журналу People.
Баркер освідчився Кардаш’ян на березі моря серед троянд та свічок. Заручини відбулися у Монтесіто на території готелю Rosewood Miramar Beach.
Тревіс подарував Кортні коштовну каблучку з великим каменем овальної форми від бренду Lorraine Schwartz.
“Це бездоганний, красиво оброблений алмазний камінь”, – розповіла Шварц.
Дизайнерка зазначила, що Баркер особисто брав участь у розробці дизайну каблучки, оскільки хотів, аби вона була унікальною.
“Я працювала над каблучкою разом з Тревісом. Він справді доклав багато зусиль… Це чудово, вони щасливі”, – додала Шварц.
Вартості каблучки дизайнерка не назвала.
- Раніше Кортні Кардаш’ян та її бойфренд Тревіс Баркер разом відвідали бій UFC 264 між Конором МакГрегором та Дастіном Пуар’є.