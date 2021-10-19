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Тревіс Баркер розробляв дизайн каблучки для заручин з Кортні Кардаш’ян

Музикант Тревіс Баркер особисто розробляв дизайн каблучки для заручин з бізнесвумен та зіркою реаліті Кортні Кардаш’ян.

Вівторок, 19 жовтня 2021, 19:01

Фото: Instagram/Кортні Кардаш'ян

Про це повідомила дизайнерка ювелірних виробів Лоррейн Шварц у коментарі американському журналу People.

Баркер освідчився Кардаш’ян на березі моря серед троянд та свічок. Заручини відбулися у Монтесіто на території готелю Rosewood Miramar Beach.

Тревіс подарував Кортні коштовну каблучку з великим каменем овальної форми від бренду Lorraine Schwartz.

“Це бездоганний, красиво оброблений алмазний камінь”, – розповіла Шварц.

Дизайнерка зазначила, що Баркер особисто брав участь у розробці дизайну каблучки, оскільки хотів, аби вона була унікальною.

“Я працювала над каблучкою разом з Тревісом. Він справді доклав багато зусиль… Це чудово, вони щасливі”, – додала Шварц.

Вартості каблучки дизайнерка не назвала.

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Теги: заручини, каблучка, Кортні Кардашьян, Тревіс Баркер

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