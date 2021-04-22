Про це повідомляє американський журнал People.

Зірка розповіла, що вона та її чоловік навмисно приховували від усіх деталі шлюбної церемонії, адже хотіли зробити її приватною. Крім того, в умовах пандемії було занадто ризиковано анонсувати це свято.

Зіркова пара влаштувала свято у своєму будинку в Палісаді, штат Нью-Йорк. За словами акторки, весілля відбулося у колі найрідніших людей та близьких друзів. Гості дотримувалися усіх правил, тому кожен почував себе безпечно та комфортно.

“Ми були дуже щасливі, що змогли відсвяткувати з родиною. Деяких людей ми майже не бачили за останній рік, так що це було дійсно щось особливе. Нам дуже пощастило, що ми змогли це зробити”, – прокоментувала акторка.

При цьому її обранець Колін Жост зізнався, що у нього немає хисту щодо організації свят. Тому усіма весільними клопотами займалася Йоханссон.

Чоловік розповів, що ніколи не уявляв, як має виглядати весілля його мрії.

“Я уявляв собі партнерку-мрію, а не весілля. У ньому багато деталей, які я навіть не розглядав”, – розповів обранець Йоханссон.

Про таємне весілля пари стало відомо у жовтні минулого року. Акторка та комік заручилася в травні минулого року після двох років знайомства. Актриса вперше зустріла Джоста, в 2017 році, після того, як вона з’явилася в якості гостя на шоу.

Для Коліна цей шлюб став першим, а ось для акторки – третім: вона вже була одружена з Райаном Рейнольдсом і Роменом Доріаком.