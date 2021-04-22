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«Це добрий початок»: принци Гаррі та Вільям намагаються примиритися

Принци Гаррі та Вільям зробили взаємні кроки до примирення перед похороном принца Філіпа. Однак повернення до колишніх стосунків не буде швидким.

Четвер, 22 квітня 2021, 17:55

Про це повідомляє американське видання People.

За словами інсайдера, близького до королівської сім’ї, брати вперше за довгий час поговорили та зробили крок до відновлення колишніх родинних стосунків. 

“Я думаю, що це добрий початок, і за цим було чудово спостерігати. Але весь цей конфлікт настільки глибокий, що я не впевнений у швидкому примиренні”, – розповів інсайдер.

За словами анонімного джерела, попереду братів чекає довгий шлях до цілковитого примирення. 

“Знаючи королівську сім’ю, вони можуть трохи зблизитися, а потім трохи віддалитися”, – додає королівський інсайдер.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.

  • Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.
  • Дружина британського принца Гаррі – Меган Маркл та їх син Арчі говорили з королевою Єлизаветою перед похороном принца Філіпа.
Теги: принц Вільям, принц Гаррі, принц Філіп

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