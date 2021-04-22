«Це добрий початок»: принци Гаррі та Вільям намагаються примиритися

Принци Гаррі та Вільям зробили взаємні кроки до примирення перед похороном принца Філіпа. Однак повернення до колишніх стосунків не буде швидким.

Про це повідомляє американське видання People.

За словами інсайдера, близького до королівської сім’ї, брати вперше за довгий час поговорили та зробили крок до відновлення колишніх родинних стосунків.

“Я думаю, що це добрий початок, і за цим було чудово спостерігати. Але весь цей конфлікт настільки глибокий, що я не впевнений у швидкому примиренні”, – розповів інсайдер.

За словами анонімного джерела, попереду братів чекає довгий шлях до цілковитого примирення.

“Знаючи королівську сім’ю, вони можуть трохи зблизитися, а потім трохи віддалитися”, – додає королівський інсайдер.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.