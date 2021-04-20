Covid-19 Україна

оновлено 21.04.2021 о 02:02

Всього:

1961956 (+8940)

Хворіють:

421837 (+8940)

Вилікувались:

1499752 (+12075)

Померло:

40367 (+367)

21 квітня

01:32 NASA відправить ще один екіпаж на МКС за допомогою SpaceX 
01:02 «Манчестер Сіті» вийшов з Суперліги
00:51 Келлі Осборн розповіла про рецидив через чотири роки боротьби з алкоголізмом
00:19 На Прикарпатті суд заборонив публікувати у соцмережах фото дитини без згоди обох батьків
00:07 Клопотенко потрапив до ТОП50 людей світу, які формують майбутнє гастрономії 
00:05 В Білому домі анонсували дві нових програми допомоги малому бізнесу

20 квітня

23:37 Затори у Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці у режимі online
23:35 В США злочинець вимагає смертну кару у вигляді розстрілу
23:35 Зеленський закликав міжнародних партнерів підтримати Україну «не з трибун, а на полі»
23:08 Байден подзвонив родині Джорджа Флойда напередодні судового вироку
23:06 Зеленський російською звернувся до Росії: відео
22:57 SkyUp запускає рейси з України до Британії
22:41 В Україні зареєстрували вакцину AstraZeneca південнокорейського виробництва
22:24 Зеленський запускає конкурс на нових суддів КСУ
22:21 США не рекомендують подорожувати у 80% країн через COVID-19
21:58 Коронавірус в Україні: ситуація по областях на 20 квітня
21:52 Тищенко відреагував на скандал з днем народження дружини: вечірка не порушує карантин
21:24 Білий дім підтримав пропозицію зробити Вашингтон 51-м штатом
21:03 Кейт Міддлтон і Меган Маркл намагаються помирити принців Вільяма та Гаррі
20:45 Toyota хоче створити лінійку з 15 моделей електрокарів до 2025 року
20:43 Королева Єлизавета II передає все більше обов'язків принцу Чарльзу
20:43 Вакцинація у дії: в Ізраїлі закрили останні COVID-відділення
20:22 В КМДА повідомили про стабілізацію ситуації з COVID-19 завдяки карантину
20:06 Брітні Спірс заявила, що вона «дуже щаслива», але фанати їй не повірили, – відео
19:47 У Франції запустили COVID-паспорти для поїздок
19:39 Російська військова присутність біля українського кордону зростає, – Пентагон
19:35 Apple проводить весняну презентацію новинок: трансляція
19:13 Учасниця з Австралії не зможе виступити на сцені «Євробачення-2021»
19:00 Adidas випустить екологічні кросівки з грибної «шкіри»
18:58 Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: у МОЗ дали роз’яснення
18:32 «Мені страшно їхати туди»: російський репер Моргенштерн скасовує концерти в Україні

Кейт Міддлтон і Меган Маркл намагаються помирити принців Вільяма та Гаррі

Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.

Вівторок, 20 квітня 2021, 21:03

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Зокрема, королівський інсайдер розповів, що Кейт завжди була близькою з Гаррі. Тому вона зіграла вирішальну роль у тому, щоб він поговорив з Вільямом до церемонії прощання з принцом Філіпом. 

Міддлтон ініціювала зустріч родичів перед похороном, де принци вперше за довгий час поговорили. Вона розуміла, що увага преси буде прикутою до Вільяма та Гаррі, тому попросила з’ясувати стосунки приватно та примиритися заради покійного герцога Единбурзького.

Водночас Меган теж намагалася сприяти примиренню братів. Вона поговорила з Гаррі про те, наскільки важливо бути із сім’єю у складні часи. Маркл наполягала, щоб принц Гаррі відверто поговорив із братом та поклав край ворожнечі. Вона хоче, щоб їхня новонароджена дитина бачила приклад міцних сімейних стосунків.

“Вони обидві хочуть кращого для своїх сімей, і обидві намагалися бути миротворцями на початку конфлікту”, – заявив інсайдер.

Нагадаємо, у суботу, 17 квітня, у Великій Британії поховали чоловіка королеви Єлизавети II, принца Філіпа. Він помер у віці 99 років. На церемонії прощання, через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу, змогли бути лише найближчі родичі.

  • #Букви зібрали знакові фото, які розповідають про життєвий шлях герцога Единбурзького.
  • Член британської королівської родини принц Ендрю розповів, як королева Єлизавета II переживає відхід з життя чоловіка принца Філіпа. За його словами, вона “описала це як величезну порожнечу, яка залишилася в її житті”.
  • Герцог Единбурзький принц Філіп перед смертю покликав свого сина принца Чарльза та озвучив свою останню волю.
Теги: Кейт Міддлтон, Меган Маркл, принц Вільям, принц Гаррі

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook