Кейт Міддлтон і Меган Маркл намагаються помирити принців Вільяма та Гаррі

Меган Маркл та Кейт Міддлтон наполегливо намагаються помирити принців Гаррі та Вільяма. Герцогині роблять все можливе, щоб брати знову почали розуміти один одного.

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

Зокрема, королівський інсайдер розповів, що Кейт завжди була близькою з Гаррі. Тому вона зіграла вирішальну роль у тому, щоб він поговорив з Вільямом до церемонії прощання з принцом Філіпом.

Міддлтон ініціювала зустріч родичів перед похороном, де принци вперше за довгий час поговорили. Вона розуміла, що увага преси буде прикутою до Вільяма та Гаррі, тому попросила з’ясувати стосунки приватно та примиритися заради покійного герцога Единбурзького.

Водночас Меган теж намагалася сприяти примиренню братів. Вона поговорила з Гаррі про те, наскільки важливо бути із сім’єю у складні часи. Маркл наполягала, щоб принц Гаррі відверто поговорив із братом та поклав край ворожнечі. Вона хоче, щоб їхня новонароджена дитина бачила приклад міцних сімейних стосунків.

“Вони обидві хочуть кращого для своїх сімей, і обидві намагалися бути миротворцями на початку конфлікту”, – заявив інсайдер.