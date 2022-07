Про це повідомляють #Букви.

Кейт Бланшетт спродюсувала цю стрічку разом з британським каналом Channel 4 Plus. Також акторка озвучила фільм, який знімали після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Сюжет фільму містить у собі історію битви за Харків очима мирних жителів і працівників служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Головними героями фільму стали: пожежник Роман та його команда, що рятували місто від пожеж, які виникли унаслідок російських бомбардувань. А також медики Тетяна й Ірина, які рятували поранених військових та людей серед цивільного населення.

Стрічку, яка триває 47 хвилин можна переглянути на сайті каналу Channel 4 Plus.

У кінострічці показують кадри, як люди намагалися вижити в умовах повномасштабної війни, як сім’ї ховалися у бомбосховищах, як діти ночували у метро та як палали будинки й квартири на очах їх власників.

На одному з кадрів дівчинка розповіла про те, що до повномасштабної війни боялася павуків. Проте після пережитих страшних подій, вона перестала їх боятися. Також вона додала, що попри війну хоче залишитися в Україні.

У фільмі продемонстровано незламність українців, які намагаються жити, готувати, забавляти дітей та піклуватися про домашніх тварин під час бомбардувань, авіаударів та сирен.

“Ось як виглядає життя тих, хто потрапив під вогонь повномасштабної війни Путіна проти України”, – йдеться у повідомленні телеканалу Channel 4 Dispatches у Twitter.

This is what life is like for those caught in the crossfire of Putin’s war on Ukraine.

Tomorrow on @Channel4, Cate Blanchett narrates the story of the citizens of Kharkiv, clinging on to their lives in the face of Russian bombardment. pic.twitter.com/grZvHyamEP

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) June 26, 2022