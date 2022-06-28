Американський актор і режисер Шон Пенн знімає документальний фільм про російсько-українську війну. Він планує побачити наслідки російської агресії у звільнених містах Київської області — Бучі та Ірпені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Шон Пенн перебував в Україні 24 лютого, коли російські війська вдерлися до нашої держави. Лауреат премії “Оскар” приїхав до Києва, щоб документувати війну та розповісти світові правду про агресію РФ. Американський актор зустрівся з Володимиром Зеленським.

У день повномасштабного вторгнення режисер назвав рішення Путіна щодо вторгнення найжахливішою помилкою для людства. Він заявляв, що український народ та уряд показали себе як історичні символи мужності та принциповості, тому не можна дозволяти Україні боротися наодинці.

“Шоне, дякую за підтримку нашої держави та наших людей!” — привітав режисера Володимир Зеленський.

Американський актор приїжджав до України у листопаді 2021 року. Він побував на Приазов’ї та поспілкувався з українськими військовими у межах підготовки документального фільму. Після російського широкомасштабного вторгнення він закликав мільярдерів світу придбати для України 12 винищувачів.

Шон Пенн протягом багатьох років долучався до антивоєнних та гуманітарних операцій. У фільмі Discovery Plus 2020 року “Citizen Penn” розповідається про те, які зусилля докладав актор, щоб створити некомерційну організацію Community Organized Relief Effort. Вона також відома як CORE. Зазначимо, що ця організація допомогає українським переселенцям у Польщі.