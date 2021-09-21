Шахрайка з туристичної агенції ошукала португальського нападника “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду на 288 тисяч євро.

Про це повідомляє португальська газета Jornal de Notícias.

Зазначається, що працівниця туристичної агенції обкрадала Роналду впродовж трьох років. З лютого 2007 по липень 2010 року від імені Роналду агентка забронювала понад 200 поїздок, яких він не здійснював.

Шахрайка скористалася даними банківської карти зіркового футболіста. Таким чином, за даними газети, турагентка змогла вивести з неї 288 тисяч євро.

Відомо, що жертвою шахрайки став не лише Роналду. За такою ж схемою вона ошукала агента Жорже Мендеш та футболістів Нані та Мануеля Фернандеша. З їхніх рахунків турагентка вивела понад 350 тисяч євро.

Нагадаємо, що нещодавно зірковий нападник “Манчестер Юнайтед” Кріштіану Роналду перед грою з “Янг Бойз” травмував жінку-стюарда. Футболіст влучив м’ячем в голову жінки-стюарда. Вона знепритомніла.

Наприкінці серпня португальський футболіст Кріштіану Роналду підписав контракт із англійським футбольним клубом “Манчестер Юнайтед”.