Творці «Фантастичних звірів» виплатять Джонні Деппу повний гонорар

Студія Warner Bros. виплатить Джонні Деппу повний восьмизначний гонорар за роботу над третьою частиною "Фантастичних звірів", хоча він знявся лише в одній сцені.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Зазначається, що Депп уклав з Warner Bros. контракт, згідно з яким студія зобов’язана провести повну виплату гонорару навіть в разі скасування зйомок або заміни актора.

Як це буває часто у зірок його рівня, в договір не вписали пункт про мораль, хоча поправки до нього вносилися постійно. Формально Деппа не звільнили, а попросили піти у відставку. Невідомо, що б студія робила, якби він відмовився.

При цьому актор встиг зіграти темного чарівника Грін-де-Вальда тільки в одній сцені з моменту початку зйомок третьої частини франшизи, які стартували 20 вересня в Лондоні.

За даними порталу Screen Rant, Деппу виплатять більше 10 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 6 листопада голлівудський актор Джоні Депп, який нещодавно програв суд у справі про наклеп проти Ембер Херд і британського таблоїду The Sun, вперше зробив офіційну заяву. Депп подякував за слова підтримки та любові своїм шанувальникам та небайдужим людям, які вірять у його невинуватість. Також актор заявив, що кінокомпанія Warner Bros. через скандальну судову тяганину попросила його відмовитися від ролі Гріндевальда у “Фантастичних звірях” та припинити зйомки.