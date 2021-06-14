Новий тизер опубліковано на його YouTube-каналі.

На відео з назвою “SIDE STREET” репер цілує жінку, тримаючи собаку. Потім Tyler сідає в автівку і їде, залишаючи жінку із собакою. До неї підходить хлопець і питає, хто це був із нею. Але вона не дає відповіді. Пара йде, а на екрані з’являються слова: “Телефонуй мені, якщо загубився”.

Те саме прохання було написано на рекламному щиті із номером телефону, розміщеному в Лос-Анджелесі. Цей щит спровокував чутки про те, що вже незабаром Tyler, the Creator випустить новий альбом.

Новий ролик на YouTube не супроводжується жодним підписом. Під публікацією 40-секундного відео в Instagram виконавець написав: “10. SWEET”.