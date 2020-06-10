Про це повідомляє Rolling Stone.
Музей під назвою “Avicii Experience” наблизить своїх відвідувачів до артиста Avicii і людини Тіма Берглінга.
На виставці будуть представлені пам’ятні речі і раніше невидані фотографії та відео. Експонати також дадуть відвідувачам можливість “заглянути в творчий процес і численні колаборації, пов’язані з музикою”.
“Avicii абсолютно справедливо відзначають як одного з найбільших діджеїв всіх часів і як важливого артиста, який зробив дуже успішні записи, але найбільше я буду пам’ятати, що Тім був одним з кращих авторів пісень, з якими я коли-небудь працював”, – зазначив учасник групи Chic Найл Роджерс.
“Avicii Experience” стане частиною креативного простору SPACE, присвяченому музиці, відеоігорам і створенню контенту. Частина доходів від музею піде до Фонду Тіма Берглінга, який сім’я Avicii створила після його смерті, щоб зібрати гроші і підвищити обізнаність щодо психічних захворювань і запобігання самогубствам.
- 20 квітня 2018 року стало відомо, що шведський діджей і музичний продюсер Тім Берглінг, відомий, як Avicii, помер у віці 28 років.
- 26 квітня його сім’я зробила публічну заяву з приводу смерті музиканта і натякнула на те, що хлопець добровільно пішов з життя.
- Тіма через 7 тижнів після смерті поховали в його рідному місті – Стокгольмі.