У 2021 році в Стокгольмі відкриють музей пам'яті шведського діджея Тіма Берглінга, відомого як Avicii.

Про це повідомляє Rolling Stone.

Музей під назвою “Avicii Experience” наблизить своїх відвідувачів до артиста Avicii і людини Тіма Берглінга.

На виставці будуть представлені пам’ятні речі і раніше невидані фотографії та відео. Експонати також дадуть відвідувачам можливість “заглянути в творчий процес і численні колаборації, пов’язані з музикою”.

“Avicii абсолютно справедливо відзначають як одного з найбільших діджеїв всіх часів і як важливого артиста, який зробив дуже успішні записи, але найбільше я буду пам’ятати, що Тім був одним з кращих авторів пісень, з якими я коли-небудь працював”, – зазначив учасник групи Chic Найл Роджерс.

“Avicii Experience” стане частиною креативного простору SPACE, присвяченому музиці, відеоігорам і створенню контенту. Частина доходів від музею піде до Фонду Тіма Берглінга, який сім’я Avicii створила після його смерті, щоб зібрати гроші і підвищити обізнаність щодо психічних захворювань і запобігання самогубствам.