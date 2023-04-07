Про це повідомляє BBC.
Фігури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона одягли в українські вишиванки для фільму, який знімає BBC напередодні Євробачення-2023. Його покажуть по телебаченню вже наступного місяця.
Цього року саме Ліверпуль приймає пісенний конкурс замість України, де вже понад рік триває повномасштабна війна з РФ.
7 квітня стартує 40-денний відлік до початку конкурс і зараз тривають роботи з підготовки міської M&S Bank Arena для конкурсу.
Грандіозний фінал пісенного конкурсу транслюватиметься в прямому етері по телебаченню для мільйонів глядачів у всьому світі та вперше в кінотеатрах по всій Великій Британії.
Ліверпуль прийме подію в суботу, 13 травня, після двох півфіналів на початку тижня.
Особисті квитки на гранд-фінал розкупили менш ніж за 40 хвилин.
Конкурс проводиться в Ліверпулі оскільки минулорічний учасник Великої Британії Сем Райдер посів друге місце після українського гурту “Kalush Orchestra”.
Оскільки повномаштабне вторгнення Росії в Україну завадило країні-переможниці прийняти конкурс у 2023 році, організатори сказали, що Велика Британія влаштує шоу від імені України.
Ведучими конкурсу стануть зірка “Тед Лассо” Ханна Веддінгем, суддя “Британія має талант” Алеша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий чат-шоу Грем Нортон, який також коментує Євробачення для британських телеглядачів.
- Міністерство культури та інформаційної політики спільно з Міністерством цифрової трансформації та Суспільним мовленням запустили нове опитування в застосунку “Дія”. Цього разу можна обрати кандидата на суддівське крісло в Національному журі пісенного конкурсу “Євробачення-2023”.
- Музичний гурт TVORCHI презентував оновлену версію пісні “Heart of Steel”, з якою вони представлять Україну на “Євробаченні-2023”, що пройде в Ліверпулі.