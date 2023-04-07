Пам'ятник британському гурту "The Beatles" у Ліверпулі одягли в традиційний український одяг напередодні пісенного конкурсу Євробачення.

Про це повідомляє BBC.

Фігури Пола Маккартні, Джорджа Гаррісона, Рінго Старра та Джона Леннона одягли в українські вишиванки для фільму, який знімає BBC напередодні Євробачення-2023. Його покажуть по телебаченню вже наступного місяця.

Цього року саме Ліверпуль приймає пісенний конкурс замість України, де вже понад рік триває повномасштабна війна з РФ.

7 квітня стартує 40-денний відлік до початку конкурс і зараз тривають роботи з підготовки міської M&S Bank Arena для конкурсу.

Грандіозний фінал пісенного конкурсу транслюватиметься в прямому етері по телебаченню для мільйонів глядачів у всьому світі та вперше в кінотеатрах по всій Великій Британії.

Ліверпуль прийме подію в суботу, 13 травня, після двох півфіналів на початку тижня.

Особисті квитки на гранд-фінал розкупили менш ніж за 40 хвилин.

Конкурс проводиться в Ліверпулі оскільки минулорічний учасник Великої Британії Сем Райдер посів друге місце після українського гурту “Kalush Orchestra”.

Оскільки повномаштабне вторгнення Росії в Україну завадило країні-переможниці прийняти конкурс у 2023 році, організатори сказали, що Велика Британія влаштує шоу від імені України.

Ведучими конкурсу стануть зірка “Тед Лассо” Ханна Веддінгем, суддя “Британія має талант” Алеша Діксон, українська співачка Юлія Саніна та ведучий чат-шоу Грем Нортон, який також коментує Євробачення для британських телеглядачів.