Про це йдеться на сторінці гурту у Facebook.
Учасники гурту спільно з Сергієм Притулом продали кришталевий мікрофон “Євробачення-2022” за $900 тисяч на благодійному аукціоні.
Кошти спрямують на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.
“Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді Whitebit, які викупили кубок за 900 000$ та з цього моменту стають правовласниками нашого кубку”, – повідомили учасники гурту.
Переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому виручені з продажу кошти передадуть фонду Сергія Притули.
Раніше студентки харківського осередку Української академії лідерства (УАЛ) запустили флешмоб, мета якого — зібрати кошти на придбання безпілотника з тепловізором для українських захисників.
- Нагадаємо, переможці “Євробачення” — український гурт Kalush Orchestra — повідомляє, що планує тур Європою, під час якого збиратиме кошти на потреби українців та ЗСУ.
- Також в “Укрпошті” планують випустити наступну поштову марку, яка буде присвячена перемозі українського гурту Kalush Orchestra на “Євробаченні-2022”.
- Окрім цього після перемоги у “Євробаченні-2022” пісня “Stefania” українського гурту Kalush Orchestra потрапила на третю сходинку щотижневого рейтингу найбільш прослуховуваних треків у світі на стримінговому сервісі Spotify.