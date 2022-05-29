Переможець "Євробачення-2022" гурт Kalush Orchestra виконав свою обіцянку та продав нагороду пісенного конкурсу на благодійному аукціоні для потреб Збройних сил України.

Про це йдеться на сторінці гурту у Facebook.

Учасники гурту спільно з Сергієм Притулом продали кришталевий мікрофон “Євробачення-2022” за $900 тисяч на благодійному аукціоні.

Кошти спрямують на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

“Ми вдячні кожному з вас, хто донатив кошти на цей аукціон, і особливо вдячні команді Whitebit, які викупили кубок за 900 000$ та з цього моменту стають правовласниками нашого кубку”, – повідомили учасники гурту.

Переможці “Євробачення” уклали угоду з шоуменом та волонтером Сергієм Притулою про співпрацю на благо держави. Притула має свій благодійний фонд, який вже 8 років допомагає українським військовим. Тому виручені з продажу кошти передадуть фонду Сергія Притули.

Раніше студентки харківського осередку Української академії лідерства (УАЛ) запустили флешмоб, мета якого — зібрати кошти на придбання безпілотника з тепловізором для українських захисників.