Про це повідомляється в Instagram-акаунті конкурсу.

“30 днів до гранд-фіналу Євробачення 2021, і сцена (майже) готова !!”, — йдеться в повідомленні.

 

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Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

Зараз на арені відбувається тестування світла, а наступним етапом буде тестування звуку.

Установка сцени на арені Ahoy стартувала 11 квітня. Роботи проходили вдень і вночі з дотриманням протиепідемічних заходів.

  • “Євробачення-2021” відбудеться наживо у Роттердамі. Артисти мають виступити наживо, але кількість учасників делегацій обмежать.
  • 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.