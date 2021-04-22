У Роттердамі закінчилася установка головної сцени пісенного конкурсу "Євробачення 2021".

Про це повідомляється в Instagram-акаунті конкурсу.

“30 днів до гранд-фіналу Євробачення 2021, і сцена (майже) готова !!”, — йдеться в повідомленні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Eurovision Song Contest (@eurovision)

Зараз на арені відбувається тестування світла, а наступним етапом буде тестування звуку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Євробачення 🇺🇦 Евровидение (@eurovision.ua)

Установка сцени на арені Ahoy стартувала 11 квітня. Роботи проходили вдень і вночі з дотриманням протиепідемічних заходів.