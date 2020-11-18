Учасники Євробачення-2021 заздалегідь запишуть свої пісні наживо. Це обов’язкова умова через пандемію коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі пісенного конкурсу.

Організатори вирішили ввести це правило, оскільки існує ризик, що деякі учасники не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.

Перед конкурсом кожна телерадіомовна компанія повинна створити запис живого виконання номера від своєї країни і відправити його представникам Євробачення. Важливо надіслати цей запис до початку конкурсу.

Євробачення-2021 відбуватиметься у реальному часі. Виступ певної країни транслюватимуть без внесення змін до вокалу або номеру після запису.

Запис повинен бути унікальним. Його заборонено публікувати до конкурсу.

У 2021 році Євробачення прийматимуть Нідерланди. У ньому візьме участь 41 країна.