Про це повідомили у пресслужбі пісенного конкурсу.
Організатори вирішили ввести це правило, оскільки існує ризик, що деякі учасники не зможуть приїхати до Роттердаму або ж після прибуття їх помістять на карантин.
Перед конкурсом кожна телерадіомовна компанія повинна створити запис живого виконання номера від своєї країни і відправити його представникам Євробачення. Важливо надіслати цей запис до початку конкурсу.
Євробачення-2021 відбуватиметься у реальному часі. Виступ певної країни транслюватимуть без внесення змін до вокалу або номеру після запису.
Запис повинен бути унікальним. Його заборонено публікувати до конкурсу.
У 2021 році Євробачення прийматимуть Нідерланди. У ньому візьме участь 41 країна.
- 16 травня відбулося музичне шоу “Євробачення: Європо, запали світло” (Eurovision: Europe Shine A Light). Його організували замість скасованого через пандемію коронавірусу конкурсу “Євробачення-2020”.
- На міжнародний пісенний конкурс “Євробачення-2021” артисти, які через спалах коронавірусу COVID-19 не змогли виступити в цьому році, повинні підготувати нову пісню.