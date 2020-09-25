Цими вихідними, 26 – 27 вересня, в Україні очікується погіршення погодних умов: сильні дощі, грози, вітер, град.

Про це поінформували в прес-центрі Держслужби України з надзвичайних ситуацій, а також в Українському гідрометцентрі.

Згідно з повідомленням ДСНС, вдень 26 вересня і протягом доби 27 вересня в Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Чернівецькій областях очікуються сильні дощі (II рівень небезпеки, помаранчевий).

26 вересня в західній частині України, 27 вересня в більшості областей нашої країни пориви вітру сягатимуть 15-22 м/с. Місцями очікуються грози, в окремих районах град.

27 вересня в західних, вночі в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях пройдуть сильні дощі.

“26 вересня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у більшості західних областей помірні дощі, грози, на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у західних, Житомирській та Вінницькій областях пориви 17-22 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°, в Карпатському регіоні 18-23°”, – поінформували, в свою чергу, в Укргідрометцентрі.

26 вересня у другій половині дня і протягом доби 27 вересня по Києву та Київській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

У суботу буде без опадів, але в другій половині дня посилиться вітер. У неділю буде вітряно, вдень дощ, місцями по області грози. Температура в суботу вночі складе 13-15°, вдень 24-26°; в неділю вночі близько 15°, вдень 18-20°.