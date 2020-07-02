#Букви розповідають, що відомо про артиста.

Миколаївський виконавець Delta Arthur викладає свої треки на відомих платформах Apple Music і Soundcloud. Ознайомитися з творчістю артиста можна і на Youtube.

За останні два роки Delta Arthur випустив кілька десятків синглів. Наприкінці червня він презентував свій перший альбом Force 2, до якого увійшли 11 треків:

Журналіст музичного порталу rap.ua Андрій Недашковський називає DeltaA “одним з найбільш самобутніх артистів нової школи в Україні”.

“У DeltaA є рідкісна якість. Коли він заходить до кімнати, всі погляди оточуючих тягнуться саме до нього. І справа не в рожевих косичках на голові, не в кислотного кольору одязі і не в тату у вигляді трикутника на лобі. Ну тобто не тільки в них. Він — артист, і завжди створює навколо себе шоу”, — пише Недашковський.

Що відомо про Delta Arthur?

Справжнє ім’я Delta Arthur — Артем. В інтерв’ю rap.ua артист розповів, що народився і виріс в Миколаєві.

“Я з маленького міста, Миколаєва, навколо мене було мало людей, які досягли успіху. Батькам не були близькі погляди, що я стану зіркою. Я навіть соромився про це говорити, це здавалося абсурдним”, — зазначив він.

Музикою Артем захопився ще в школі: тоді він створив свій панк-гурт та почав вчитися грати на гітарі.

“Перший трек у мене був під ім’ям Група Лопата. Це був панк-гурт, який я в школі сколотив з самого себе. Це був трек під назвою “Забити до смерті лопатою”. Стебний трек про те, що я злий чувак. Я тоді слухав “Сектор Газа” і хотілося панківську, тупу назву. Щоб було зрозуміло, що це не поп-музика. Я був в класі восьмому. Прописав сам барабани, гітару. Ходив до музшколи за класом гітари, але за три місяці кинув. Не міг налаштувати свій мозок на цю ментально рабську систему навчання”, — розповів артист.

Наразі Delta Arthur відомий першою чергою як кліпмейкер. Він працював над створенням дебютного кліпу реперки Alyona Alyona (Олена Савраненко) “Рибки” та інших кліпів артистки, зняв рекламу для російського мобільного оператора МТС із зіркою російського репу Big Baby Tape та кліп для російської попзірки Niletto на трек “Любимка”, який зібрав 147 мільйонів переглядів. Також Delta Arthur співпрацював з відомим українським гуртом O.Torvald.

Нещодавно Delta Arthur випустив своє Youtube-шоу, в якому поспілкувався з таким зірками російської реп-сцени, як Oxxxymiron, Паша Технік та Boulevard Depo.

Зараз артист збирає гроші, щоб купити нову апаратуру та зробити свою студію. У планах — продовжувати писати музику, експериментувати зі стилями й створити звук, який “ще ніхто не робив”.

“Ти можеш накидати все що тобі треба, сидячи в ейрподсах у Fruity Loops, і якщо призвичаїтися, то можна на домашніх динаміках за $400 робити звук світового рівня. А щоб зробити круте метал-звучання, необхідна хороша студія, дорогі інструменти, купа бабла. І це мене зараз цікавить більше. Того, що у мене звучить в голові і серці, зараз на сцені взагалі немає. […] Зроблю студію, хочу купити нову апаратуру — і почну творити. […] Я хочу робити рок, в якому бас буде бити так же сильно, як в трепі. Такого звуку ще ніхто не зробив”, — заявив Delta Arthur.

Говорячи про свій творчий шлях, музикант порівнює себе з американським репером Даніелем Ернандесом (Tekashi 6ix9ine). Як відомо, в листопаді 2018 року його заарештували за рекет і продаж наркотиків. У грудні 2019 року Ернандес був засуджений на 2 роки, але у 2020 році музиканта перевели під домашній арешт через астму та пандемію коронавірусу COVID-19. Вийшовши з в’язниці 6ix9ine продовжив займатися музикою. Перший же випущений ним трек встановив рекорд за переглядами на Youtube.

“Я часто асоціюю себе з Tekashi 6ix9ine. Стежив за його судовими пригодами. Ти ж знав, що він робив перші кроки в репі як відеограф? Він знімав кліпи для інших ноунеймів з Нью-Йорка, ще коли у нього не було зачіски дикої, скіттлз-гріллзов. А коли його викрадали з тачки, він на ноуті монтував кліп “Fefe” з Nicki Minaj. Він з тих, хто контролює свою творчість на багатьох рівнях”, — зазначив український репер.

Творчість Delta Arthur високо оцінили за кордоном. Журнал Elevator, який розповідає про молодих хіп-хоп виконавців та інді-музикантів, напередодні опублікував статтю про нього та його трек MMA. За словами самого артиста, він став першим виконавцем з Європи, про якого написало це популярне видання.

Автори статті так охарактеризували трек DeltaA:

“Подивіться нове відео DeltaА — MMA і отримаєте уявлення про реальне життя в маленькому місті, в якому повно наркотиків, бійок, вбивств. Боротьба гравців в регбі, боксерів, бійців ММА, які намагаються” зробити це” — вирватися зі злиднів. Це крик міста, який має почути весь світ”.