Вперше за 128 років існування журналу моди Vogue усі 26 регіональних видань присвятять випуск одній темі.

Про це повідомляється на сайті Vogue США.

Усі видання Vogue випустять номери, присвячені одній темі — темі надії. Вони будуть опубліковані 19 мовами та виходитимуть протягом серпня та вересня.

У журналах читачі знайдуть послання надії від знаменитостей, дизайнерів, моделей та активістів, статті про інклюзивність, кліматичну кризу, права LGBTQ+ тощо.

“Нам усім потрібна надія – зараз більше, ніж зазвичай. І тому в цей бурхливий час Vogue вирішив об’єднати всі світові видання навколо цієї оптимістичної, людяної, націленої у майбутнє теми”, — зазначила Анна Вінтур, головна редакторка американського Vogue.

Також у кожному виданні буде добірка зображень проєкту “Надія”. Їх обирали головні редактори Vogue. Наприклад, британський Vogue обрав зображення капітана Тома, сторічного ветерана Другої світової, який зібрав 32 мільйони фунтів стерлінгів на підтримку Національної служби здоров’я.

Німецький Vogue — портрет професорки, лікарки Мерілін Аддо, однієї з провідних світових вчених у галузі інфекційних хвороб та вірусології.

Український Vogue залучив до співпраці художницю Алевтину Кахідзе.