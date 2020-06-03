Китайська влада стверджує, що не затримувала і не приховувала інформацію про COVID-19 від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Представник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзян заявив під час пресконференції, що звинувачення у приховуванні інформації про епідемію не відповідають дійсності.

Раніше зазначалося, що у ВООЗ заявили, що розчаровані значними затримками в обміні інформацією з боку Пекіна.

Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів про поширення коронавірусу на ранніх етапах.

Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо ВООЗ.