Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Представник міністерства закордонних справ Чжао Ліцзян заявив під час пресконференції, що звинувачення у приховуванні інформації про епідемію не відповідають дійсності.
Раніше зазначалося, що у ВООЗ заявили, що розчаровані значними затримками в обміні інформацією з боку Пекіна.
Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп заявив, що США припиняють фінансування Всесвітньої організації охорони здоров’я через можливе приховування фактів про поширення коронавірусу на ранніх етапах.
Американський бізнесмен та засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс розкритикував рішення президента США Дональда Трампа щодо ВООЗ.
- Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Всесвітній організації охорони здоров’я. Він назвав організацію “маріонеткою Китаю” та пригрозив перенаправити фінансування на COVID-19.
- Пізніше Трамп заявив, що ВООЗ має поліпшити своє ставлення до Штатів та інших країнам, щоб співпрацю було відновлено.