26 лютого в Музеї сучасного та новітнього мистецтва Тренто та Роверето (Mart) в Італії відбулось відкриття виставки "Українські соняшники", де представлені 60 картин Марії Примаченко, художниці ЮНЕСКО 2009 року.

Про це інформують в пресслужбі МКІП.

Повідомляється, що до 4 червня 2023 року в приміщенні Палаццо делле Альбере в Тренто демонструватимуть роботи української народної художниці з Національного музею Тараса Шевченка в Києві. Символічно, що Mart представляє ці картини через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час відкриття виставки до гостей події звернувся міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко: “Сьогодні Україна робить перші кроки з повернення в європейський культурний ландшафт, додаючи свої фарби, настрої та голоси до культурного багатства Європи. Ми лише починаємо формувати наше культурне обличчя для України та світу”.

Зазначено, що Марія Примаченко – українська представниця наївного живопису та спадкоємиця багатовікової народної традиції. Художниця надихала таких великих митців, як Пікассо, Матісс і Шагал.

У своїх роботах вона змішує популярну культуру та сучасне мистецтво, розповідає про особисті переживання та мрії. За допомогою фантастичних тварин, пишної флори та символів предків художниця переосмислює популярні образи та робить їх універсальними.

Також додається, що творчість Примаченко спирається на язичницькі міфи, християнсько-православні та народні сюжети з Євразії, поєднує слов’янську міфологію та легенди, надихається великим настінним розписом української традиції та декоративного мистецтва.