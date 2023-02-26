23 лютого на запрошення Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка до України вперше завітала Міністерка культури Франції Ріма Абдул-Малак.

Про це йдеться в пресслужбі Міністерства культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що з перших днів повномасштабної війни Франція підтримувала українську культуру. Водночас українська культура стала більш відомою у Франції, а митці мають більше можливостей для реалізації у цій країні.

Зазначено, що у Києві французька міністерка поспілкувалася з українськими митцями, художниками й представниками кіноіндустрії, відвідала виставку “Україна: Розп’яття” у Музеї історії України у Другій світовій війні, яка присвячена подіям російсько-української війни.

Крім того, Абдул-Малак відвідала Національний заповідник “Софія Київська”, де поспілкувалась з українськими медіа, а також переглянула експозицію Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

“Я дуже зворушена бути тут. Ми всі пов’язані єдиною метою – це допомагати і діяти там, де ми можемо це зробити. Хочу сказати, що ми започаткували європейський фонд допомоги українському кіно. Ініціатором створення цього фонду є Франція. 12 інших країн також долучилися до його фінансування. Метою діяльності цього проєкту є підтримка українських кіномитців, продюсерів, режисерів, підтримка створення нових сучасних фільмів про Україну й за участі України”, – зазначила Ріма Абдул-Малак.

Ріма Абдул-Малак також наголосила, що Франція і далі підтримуватиме українських митців, культурну спадщину, літературу та книговидання, а також популяризуватиме українську культуру у Франції.