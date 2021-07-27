Фото опублікували в таблоїді TooFab.
На останніх фото Сара Джессіка Паркер щось обговорює з Маріо Кантоне та Віллі Гарсоном. Також на знімальному майданчику помітили чоловіків Шарлотти та Міранди – Гаррі та Стіва.
У нових епізодах дія відбувається через 20 років після подій серіалу “Секс і місто”.
До своїх ролей повернулися головні героїні: Сара Джессіка Паркер (Керрі), Синтія Ніксон (Міранда) та Крістін Девіс (Шарлотта).
У продовженні серіалу також з’являться:
• Кріс Нот (який повернеться до знакової ролі містера Біга);
• Девід Ейгенберг (повернеться до ролі Стіва Бреді, чоловіка Міранди Хоббс);
• Еван Хендлер (який знову втілить на екрані роль чоловіка Шарлотти Йорк – Гаррі Голденблатта);
• Віллі Ґарсон (у ролі “найкращого друга-гея” головної героїні Стенфорда Блетча);
• Маріо Кантоне (у ролі Ентоні Марантіно – дизайнера Шарлотти Йорк та партнера Блетча).
Проте у продовженні серіалу не буде Саманти Джонс (роль якої виконувала Кім Кеттролл).
Нові серії вийдуть на HBO Max.
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Всього було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушуються питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві та багато інших.
Серіал заснований на однойменній книзі журналістки та письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство ВВС, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про свою любов і сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 років.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород і номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
- Минулого тижня стрімінговий сервіс HBO Max опублікував перше офіційне фото з фільмування продовження культового серіалу “Секс і місто”.
- Кім Кеттролл, яка виконала роль Саманти Джонс, відмовилася від зйомок у продовженні. Відомо, що у Кеттролл в останні роки були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.
- Герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.
- Замість Саманти Паркер, роль якої зіграла Кім Кеттролл, у продовженні серіалу “Секс і місто” з’являться двоє нових персонажів. Одного з них зіграє 45-річна акторка Сара Рамірес. Вона виконає роль небінарної людини, яка не зараховує себе до жодної статі.