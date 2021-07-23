Найбільш обговорювана пара актор Бен Аффлек та співачка Дженніфер Лопес на дні народження своєї подруги, актриси Лії Реміні, зробили спільне селфі, яке потрапило в Мережу.

Це перше фото пари після того, як стало відомо про відновлення їх роману.

Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leah Remini (@leahremini)



Роздивитися фото пари можна, якщо натиснути клавішу “стоп”, переглядаючи слайд-шоу світлин із вечірки Лії.

Самі закохані поки що не поспішають викладати на власних сторінках у соцмережах інтимні фото.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.