Це перше фото пари після того, як стало відомо про відновлення їх роману.
Аффлек та Лопес знову разом вже понад місяць, але папараці не вдавалося досі зробити жодного чіткого кадру з закоханими.
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Роздивитися фото пари можна, якщо натиснути клавішу “стоп”, переглядаючи слайд-шоу світлин із вечірки Лії.
Самі закохані поки що не поспішають викладати на власних сторінках у соцмережах інтимні фото.
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек продовжують розвивати свої стосунки. Вони навіть познайомили своїх дітей.
- Раніше повідомляли, що голлівудські зірки Бен Аффлек і Дженніфер Лопес все більше часу проводять з дітьми. Натомість спільних вони не мають.