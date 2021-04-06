В оточенні найрідніших: як знаменитості відсвяткували Великдень

4 квітня більшість світових знаменитостей святкували Великдень. Попри локдаун зірки провели це свято весело в колі найрідніших людей, про що свідчать їхні світлини в Instagram-акаунтах.

Про це повідомляють #Букви.

Великдень – це яскраве весняне свято. Саме тому знаменитості залюбки поділилися фотографіями з великодніми кроликами, святковою випічкою та розфарбованими яйцями.

Сара Джессіка Паркер показала, як майстерно розфарбувала святкові яйця зі своїми дітьми, Джіджі Хадід весело провела час з дочкою Хай, яку одягнула в костюм великоднього кролика, Дженніфер Гарнер продемонструвала своїм шанувальникам випічку у формі вушок пасхального зайця, а сімейство Бекхемів зібралося просто неба для безпечного святкування.

Детальніше про те, як знаменитості відсвяткували Великдень, дивіться у святковій добірці.

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