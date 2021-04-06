Covid-19 Україна

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В оточенні найрідніших: як знаменитості відсвяткували Великдень

4 квітня більшість світових знаменитостей святкували Великдень. Попри локдаун зірки провели це свято весело в колі найрідніших людей, про що свідчать їхні світлини в Instagram-акаунтах.

Вівторок, 6 квітня 2021, 14:25

Про це повідомляють #Букви.

Великдень – це яскраве весняне свято. Саме тому знаменитості залюбки поділилися фотографіями з великодніми кроликами, святковою випічкою та розфарбованими яйцями.

Сара Джессіка Паркер показала, як майстерно розфарбувала святкові яйця зі своїми дітьми, Джіджі Хадід весело провела час з дочкою Хай, яку одягнула в костюм великоднього кролика, Дженніфер Гарнер продемонструвала своїм шанувальникам випічку у формі вушок пасхального зайця, а сімейство Бекхемів зібралося просто неба для безпечного святкування.

Детальніше про те, як знаменитості відсвяткували Великдень, дивіться у святковій добірці.

 

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Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham)

 

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Допис, поширений Kylie 🤍 (@kyliejenner)

 

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Допис, поширений SJP (@sarahjessicaparker)

 

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Допис, поширений Eva Longoria Baston (@evalongoria)

 

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Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

 

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Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

 

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Допис, поширений Shakira (@shakira)

 

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Допис, поширений Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

 

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Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian)

 

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Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio)

 

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Допис, поширений Natalia Vodianova (@natasupernova)

 

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Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner)

 

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Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

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Допис, поширений Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

 

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Допис, поширений Jessica Alba (@jessicaalba)

 

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Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

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Допис, поширений Kate Beckinsale (@katebeckinsale)

Теги: Великдень, фото, Великдень, відео, знаменитости

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