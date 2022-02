Про це повідомляє спеціалізоване видання Engadget.

Власники гри на PS4 і Xbox One безкоштовно отримають оновлення до відповідної версії поточного покоління.

Гравці можуть очікувати швидшого завантаження, динамічного масштабування та інших візуальних і технічних оновлень. Версія PS5 використовує переваги тактильного зворотного зв’язку контролера DualSense, вбудованих динаміків і функцій адаптивного тригера, а також карток активності та 3D-аудіо.

На PS5 і Xbox Series X є режими продуктивності та трасування променів. У режимі продуктивності гра працюватиме у 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду з періодичними невеликими падіннями частоти кадрів. Режим SSR (Screen Space Reflection) буде доступний з середньою/половиною роздільною здатністю. Якщо трасування променів увімкнено, частота кадрів знизиться до 30 кадрів в секунду з якістю SSR у високій/половинній ​​роздільній здатності. На Xbox Series S гра працюватиме з роздільною здатністю 1440p із частотою 30 кадрів в секунду.

Поряд з версіями для поточного покоління, патч 1.5 включає оновлення для всіх платформ, включаючи PS4, Xbox One, ПК і Stadia. Переглянуто систему бонусів та поліпшено штучний інтелект. Вороги тепер розумніші, вони зможуть швидше знайти укриття. Натовп більше реагує на агресивні дії гравця — деякі люди можуть навіть напасти на вас, якщо їм погрожувати, але ці зміни не стосуються PS4 або Xbox One.

Водіння також має поліпшитись, гальма та та підвіска відчуватимуться краще, а всі мотоцикли матимуть підсвітку коліс, яку гравці зможуть увімкнути. Також збільшено винагороду за виконання завдань та знижено вартість автомобілів. З’явилася і нова зброя.

CDPR додала більше параметрів налаштування персонажів, діапазон макіяжів також розширився. Крім того, ви зможете орендувати житло в інших частинах міста та змінити вигляд свого житлового простору.

If there’s one thing I can tell you about this city – you either love it or wanna burn it.

No middle ground. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/NnRPS8ExU3

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022