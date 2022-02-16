Вже доступні довгоочікувані версії Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 і Xbox Series X/S. CD Projekt Red планувала випустити оновлення минулого року, але відклала їх до початку 2022 року.

Про це повідомляє спеціалізоване видання Engadget.

Власники гри на PS4 і Xbox One безкоштовно отримають оновлення до відповідної версії поточного покоління.

Гравці можуть очікувати швидшого завантаження, динамічного масштабування та інших візуальних і технічних оновлень. Версія PS5 використовує переваги тактильного зворотного зв’язку контролера DualSense, вбудованих динаміків і функцій адаптивного тригера, а також карток активності та 3D-аудіо.

На PS5 і Xbox Series X є режими продуктивності та трасування променів. У режимі продуктивності гра працюватиме у 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду з періодичними невеликими падіннями частоти кадрів. Режим SSR (Screen Space Reflection) буде доступний з середньою/половиною роздільною здатністю. Якщо трасування променів увімкнено, частота кадрів знизиться до 30 кадрів в секунду з якістю SSR у високій/половинній ​​роздільній здатності. На Xbox Series S гра працюватиме з роздільною здатністю 1440p із частотою 30 кадрів в секунду.

Поряд з версіями для поточного покоління, патч 1.5 включає оновлення для всіх платформ, включаючи PS4, Xbox One, ПК і Stadia. Переглянуто систему бонусів та поліпшено штучний інтелект. Вороги тепер розумніші, вони зможуть швидше знайти укриття. Натовп більше реагує на агресивні дії гравця — деякі люди можуть навіть напасти на вас, якщо їм погрожувати, але ці зміни не стосуються PS4 або Xbox One.

Водіння також має поліпшитись, гальма та та підвіска відчуватимуться краще, а всі мотоцикли матимуть підсвітку коліс, яку гравці зможуть увімкнути. Також збільшено винагороду за виконання завдань та знижено вартість автомобілів. З’явилася і нова зброя.

CDPR додала більше параметрів налаштування персонажів, діапазон макіяжів також розширився. Крім того, ви зможете орендувати житло в інших частинах міста та змінити вигляд свого житлового простору.

If there’s one thing I can tell you about this city – you either love it or wanna burn it. No middle ground. #Cyberpunk2077 pic.twitter.com/NnRPS8ExU3 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) February 15, 2022

Патч включає набагато більше пунктів, зокрема, зміни у відносинах, економіці, зміни швидкості пересування і більше поз для Джонні Сільверхенда. В Америці є підтримка іспанського озвучування, але лише на консолях поточного покоління. CDPR залишає деякі зміни прихованими, щоб гравці могли дізнатись про них самостійно.

Патч займає близько 50 ГБ на Xbox, PS4 та ПК (гравцям Stadia його не потрібно завантажувати, звичайно). Власникам PS5 потрібно буде завантажити нову версію вручну з PlayStation Store, і вони зможуть передати один зі своїх файлів збереження.

Новачки зможуть пройти значну частину гри на PS5 і Xbox Series X/S, нічого не сплачуючи, оскільки доступна п’ятигодинна пробна версія. Ваш прогрес буде перенесено на повну гру.