Про це інформує пресслужба міністерства культури та інформаційної політики України.

Цьогоріч після дворічної перерви через пандемію пройшов міжнародний цирковий фестиваль, на якому вперше у журі та серед учасників не була представлена країна-агресор Росія, через чітку позицію організаторів щодо війни в Україні.

“Радий, що така унікальна подія пройшла без країни-агресора. Адже ми неодноразово наголошували, що мистецтво – це зброя й Росія не має бути представлена у світі через ті страждання, які вона несе українцям. Ми пишаємось нашими артистами, які попри все з успіхом представляють нашу країну у світі. Також ми вдячні за підтримку України організаторам та всім причетним до грандіозного свята циркового мистецтва у Монако”, – сказав Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України.

Зазначено, що представників українського циркового мистецтва у Монако приймали особливо тепло. Вони отримали багато нагород.

Повідомляється, що з дня свого заснування Князем Реньє III у 1974 році міжнародний цирковий фестиваль у Монте-Карло щороку нагороджує іноземних артистів цирку. Жонглери, повітряні акробати, фокусники та інші артисти виборюють золотого, срібного та бронзового “Клоуна”. Після смерті Князя у 2005 році традицію продовжила його дочка принцеса Стефанія. Також у 2012 році принцеса Стефанія вирішила заснувати зі своєю дочкою, Полін Дюкрюе, фестиваль New Generation – цирковий конкурс для молодих артистів.