Кліп опубліковано на YouTube-каналі DisneyMusicVEVO.
Напередодні прем’єри фільму “Мулан” від Disney, яку було відкладено через пандемію, компанія презентувала пісню Loyal Brave True (“Ода хоробрості”), написану Джеймі Гартманом спеціально для стрічки, та кліп на неї.
Пісню виконала двома мовами американська співачка Крістіна Агілера.
У своєму Instagram співачка показала яскраві фото зі зйомок кліпу та поділилася враженнями від роботи над піснею.
Вона розповіла, що Disney завжди був для неї “початком багатьох магічних речей” і вона пишається тим, що працювала над проєктом.
“Це довгоочікуваний проєкт, який довелося відкласти на початку року, коли всі кінотеатри закрили… Але тепер ми опублікувати пісні та музичні відео, які я записала англійською та іспанською мовами. Дуже ностальгічний і особливий момент — бачити, як з цього фільму все почалося для мене”, — написала вона.
- Як відомо, раніше Disney відмовилася від прем’єри стрічки “Мулан” у кінотеатрах тих країн, де вже запущено її стрімінгову платформу Disney+. В Україні фільм буде презентований у кінотеатрах 10 вересня.
- Напередодні Disney презентувала новий тизер довгоочікуваного фільму.