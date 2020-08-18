Відома американська співачка Крістіна Агілера виконала оригінальну пісню Loyal Brave True, написану спеціально для фільму "Мулан" від Disney, і знялася в кліпі для неї.

Кліп опубліковано на YouTube-каналі DisneyMusicVEVO.

Напередодні прем’єри фільму “Мулан” від Disney, яку було відкладено через пандемію, компанія презентувала пісню Loyal Brave True (“Ода хоробрості”), написану Джеймі Гартманом спеціально для стрічки, та кліп на неї.

Пісню виконала двома мовами американська співачка Крістіна Агілера.

У своєму Instagram співачка показала яскраві фото зі зйомок кліпу та поділилася враженнями від роботи над піснею.

Вона розповіла, що Disney завжди був для неї “початком багатьох магічних речей” і вона пишається тим, що працювала над проєктом.