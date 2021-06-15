Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Малюк з’явився на світ сьогодні вночі. Новоспечені батьки вирішили назвати його Михайлом.

“Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!“ – зазначив співак.

Зазначимо, що Павлік одружився із підприємицею та концертною директоркою Катериною Репяховою 12 травня 2020 року. Повідомили про це 10 червня, в день весілля, яке було відкладене через карантин.

Фото: tabloid.pravda.com.ua

Співак вже має двох синів і дочку: Павла, Олександра і Христину. Але 2 серпня минулого року стало відомо, що 21-річний Павло помер після кількарічної боротьби з раком. Хлопець переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але побороти важку хворобу йому так і не вдалося.

 