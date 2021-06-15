Про це він повідомив в своєму Instagram-акаунті.

Малюк з’явився на світ сьогодні вночі. Новоспечені батьки вирішили назвати його Михайлом.

“Сьогодні, 15 червня, 2021 р. В 2:40, Михасик Павлік. 53 см, 3400. Слава Господу Богу!“ – зазначив співак.

Зазначимо, що Павлік одружився із підприємицею та концертною директоркою Катериною Репяховою 12 травня 2020 року. Повідомили про це 10 червня, в день весілля, яке було відкладене через карантин.

Співак вже має двох синів і дочку: Павла, Олександра і Христину. Але 2 серпня минулого року стало відомо, що 21-річний Павло помер після кількарічної боротьби з раком. Хлопець переніс тривалий курс хіміотерапії і променевої терапії, але побороти важку хворобу йому так і не вдалося.

У 2018 році у 19-річного сина Павліка діагностували онкозахворювання. Тоді артист заявив, що готовий продати свою колекцію гітар і просить всіх небайдужих про допомогу.

За місяць Павлік оприлюднив відеозвернення, в якому подякував за підтримку і закликав зупинити збір коштів на лікування.