Covid-19 Україна

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Все ще разом: Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес спростували чутки про розрив

Інформація інсайдерів про те, що співачка та акторка Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес розірвали заручини, не відповідає дійсності. Зірки спростували ці чутки.

Субота, 13 березня 2021, 20:12

Про це повідомляє видання People.

Так, Лопес та Родрігес виступили зі спільною заявою для преси, у якій повідомили, що вони все ще пара. Ніякого розриву не було.

“Ми працюємо над деякими речами”, – йдеться у спільній заяві зірок.

Це підтвердило й джерело з близького оточення зіркової пари. 

“Вони ніколи офіційно не розлучалися і не розмовляли про це, вони все ще разом. Вони опинилися в складній ситуації, але їхній союз не розпався”, – повідомило джерело.

Крім того, інсайдер розповів, що чутки про роман Алекса Родрігеса з акторкою Медісон ЛеКрой, які з’явились в лютому, не стали причиною кризи в стосунках співачки та спортсмена. Лопес змогла порозумітися з обранцем.

Наразі Лопес та Родрігес живуть у різних країнах. Акторка живе і працює в Домінікані, де знімається у новому фільмі Shotgun Wedding. Водночас Алекс Родрігес перебуває в Майямі. Нареченим важко жити у таких обставинах, але вони “хочуть спробувати залишитися разом”.

Сьогодні стало ЗМІ повідомляли, що співачка і актриса Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес розірвали заручини напередодні весілля.

  • Раніше Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.
Теги: Алекс Родрігес, Алекс Родрігес, Дженіфер Лопес, заручини

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