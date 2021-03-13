Все ще разом: Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес спростували чутки про розрив

Про це повідомляє видання People.
Так, Лопес та Родрігес виступили зі спільною заявою для преси, у якій повідомили, що вони все ще пара. Ніякого розриву не було.
“Ми працюємо над деякими речами”, – йдеться у спільній заяві зірок.
Це підтвердило й джерело з близького оточення зіркової пари.
“Вони ніколи офіційно не розлучалися і не розмовляли про це, вони все ще разом. Вони опинилися в складній ситуації, але їхній союз не розпався”, – повідомило джерело.
Крім того, інсайдер розповів, що чутки про роман Алекса Родрігеса з акторкою Медісон ЛеКрой, які з’явились в лютому, не стали причиною кризи в стосунках співачки та спортсмена. Лопес змогла порозумітися з обранцем.
Наразі Лопес та Родрігес живуть у різних країнах. Акторка живе і працює в Домінікані, де знімається у новому фільмі Shotgun Wedding. Водночас Алекс Родрігес перебуває в Майямі. Нареченим важко жити у таких обставинах, але вони “хочуть спробувати залишитися разом”.
Сьогодні стало ЗМІ повідомляли, що співачка і актриса Дженніфер Лопес та її наречений Алекс Родрігес розірвали заручини напередодні весілля.
- Раніше Дженніфер Лопес зізналася, що двічі переносила весілля з її нареченим Алексом Родрігесом.