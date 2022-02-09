Відповідне відео опублікував Ye у своєму Instagram.

Трек був спродюсований американським продюсером і репером з Нью-Йорка Чарльзом Няпою, більш відомим, як 88-Keys та Каньє Вестом. Останній також увійшов до числа співавторів. За словами 88-Keys, він написав біт до Diet Coke 18 років тому.

“Diet Coke” має увійти до четвертого студійного альбому, реліз якого планується наприкінці цього року.

Останній альбом репера “Daytona” вийшов у 2018 році. Тоді він був номінований на премію Grammy у категорії “Найкращий реп-альбом року”.