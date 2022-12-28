Про це інформує Hypebeast.
Поки що Netflix не оголосив точну дату нововведення та зміну вартості.
“Будьте певними, я не думаю, що споживачі полюблять це відразу”, — сказав інвесторам Тед Сарандос, співдиректор Netflix.
Цей крок відбувся після того, як Netflix запровадив рівень “Базовий з рекламою” за 6,99 долара США на місяць і оновлення сторінок довідки для клієнтів цього року, яке вказує на те, що облікові записи мають використовувати лише ті, хто живе разом.
У той час аналітики Cowen Inc. оцінюють, що зміни принесуть додатковий дохід у розмірі 721 мільйона доларів наступного року в США та Канаді, інші вважають цей крок одноразовим стимулом із негативними довгостроковими фінансовими наслідками.
- Компанія Netflix має намір побудувати сучасне виробниче підприємство на колишній військовій базі США на узбережжі штату Нью-Джерсі. Проєкт коштуватиме понад 900 млн доларів і створить тисячі робочих місць.
- Творці серіалу Wednesday Ел Гоф та Майлз Міллар розмірковують про потенційне майбутнє Дженни Ортеги у ролі Венздей, зауважуючи, що персонажі “розкриваються самі”. Другий сезон базуватиметься на подальшому розвитку взаємовідносин учнів школи, а також Венздей та її мами Мортисії.