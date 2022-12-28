З 2023 року стрімінгова платформа Netflix почне запитувати додаткову плату за спільні облікові записи. Після стрімкого зростання кількості підписників під час пандемії компанія згодом почала відчувати втрати і тепер розглядає спільні акаунти як нагальну проблему, яку потрібно розв'язати.

Про це інформує Hypebeast.

Поки що Netflix не оголосив точну дату нововведення та зміну вартості.

“Будьте певними, я не думаю, що споживачі полюблять це відразу”, — сказав інвесторам Тед Сарандос, співдиректор Netflix.

Цей крок відбувся після того, як Netflix запровадив рівень “Базовий з рекламою” за 6,99 долара США на місяць і оновлення сторінок довідки для клієнтів цього року, яке вказує на те, що облікові записи мають використовувати лише ті, хто живе разом.

У той час аналітики Cowen Inc. оцінюють, що зміни принесуть додатковий дохід у розмірі 721 мільйона доларів наступного року в США та Канаді, інші вважають цей крок одноразовим стимулом із негативними довгостроковими фінансовими наслідками.