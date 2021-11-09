Студія Showtime презентувала новий трейлер серіалу "Декстер: Свіжа кров", який є продовженням популярного шоу про серійного вбивцю.

Відео опубліковано на YouTube-каналі студії.

Оригінальний серіал розповідав про героя на ім’я Декстер, який працював у поліції та у вільний час сам вистежував злочинців і жорстоко вбивав їх.

Дев’ятий сезон, що отримав підзаголовок “Свіжа кров”, міститиме 10 епізодів тривалістю близько години. Він розповість про події, що відбуваються за 10 років після останнього сезону. Декстер, якого вважають загиблим, переїхав до містечка Айрон-Лейк, утримується від насильства і працює продавцем із підставним ім’ям. Але певні обставини змушують його вбивати знову.

З нового трейлера випливає, що ситуацію ускладнює те, що Декстер прагне бути гідним батьком для свого сина та підтримувати з ним добрі стосунки.

До ролі Декстера у шоу повернувся Майкл Голл, його сина зіграв Джек Елкотт. Також у “Декстері: Свіжа кров” знялися Стів М. Робертсон, Кленсі Браун, Джонні Секвойя, Алано Міллер, Джулія Джонс, Джеймі Чун, Оскар Волберг, Майкл Сіріл Крейтон та Джон Літгоу.