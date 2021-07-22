Правоохоронці заарештували хакера, що причетний до зламів акаунтів політиків та зірок. Однією з його жертв стала американська акторка та співачка Белла Торн.

Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, Торн зламали у червні 2019 року. Хакер погрожував їй, що опублікує вкрадені в неї інтимні фото в Мережі.

Акторка вирішила показати йому, що у такий спосіб її не налякати. Вона сама опублікувала ці фото, розповівши про цю ситуацію і наголосивши: “Я буду спати спокійніше, знаючи, що повернула собі свою силу. Ти не можеш контролювати моє життя і ніколи не будеш”.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51 — BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019

21 липня управління зв’язків з громадськістю міністерства юстиції США оголосило про затримання в Іспанії 22-річного Джозефа О’Коннора, якого підозрюють у зламі 130 облікових записів в Twitter (зокрема, політиків, компаній, зірок), TikTok та Snapchat у 2020 році.

Торн повідомила, що ця ж людина причетна до зламу її акаунту.

“Я хочу подякувати ФБР за невтомний пошук людини, яка зробила моє життя та життя інших пеклом. … Дякую ФБР за крок у правильному напрямку і те, що стало на одного поганого хлопця, про якого варто турбуватися, менше. Сьогодні я знову прокинувся від надії, і з моїх плечей знявся тягар”, — написала вона.

Акторка також звернулася до тих, виправдовує цькування та переслідування жінок за їхніх одяг чи наявність інтимних фото і робить “огидні зауваження”, наговоривши їм грубощів.