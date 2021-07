Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, Торн зламали у червні 2019 року. Хакер погрожував їй, що опублікує вкрадені в неї інтимні фото в Мережі.

Акторка вирішила показати йому, що у такий спосіб її не налякати. Вона сама опублікувала ці фото, розповівши про цю ситуацію і наголосивши: “Я буду спати спокійніше, знаючи, що повернула собі свою силу. Ти не можеш контролювати моє життя і ніколи не будеш”.

Fuck u and the power u think you have over me. I’m gonna write about this in my next book😡😡😡 pic.twitter.com/0Ep0iXgW51

— BITCHIMBELLATHORNE (@bellathorne) June 15, 2019