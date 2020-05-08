Аріана Гранде та Джастін Бібер презентували нову пісню "Stuck with U" ("Застряг з тобою"), присвячену життю на карантині, і зворушливий кліп на неї.

Відповідний ролик опубліковано на Youtube-каналі Аріани Гранде.

Романтична балада Stuck with U — перша спільна робота артистів.

Милий кліп до цієї пісні був знятий в умовах самоізоляції, та є нарізкою з безлічі відеозаписів, знятих шанувальниками та друзями виконавців. У ролику з’явилися, зокрема, Гвінет Пелтроу з чоловіком Бредом Фелчаком і сестри Кайлі та Кендалл Дженнер.

Також в кліпі Гранде вперше показала свого нового бойфренда — агента з нерухомості з Лос-Анджелеса Делтона Гомеса. Чутки про те, що у співачки хтось з’явився, почали поширюватися кілька місяців тому.