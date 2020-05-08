Відповідний ролик опубліковано на Youtube-каналі Аріани Гранде.
Романтична балада Stuck with U — перша спільна робота артистів.
Милий кліп до цієї пісні був знятий в умовах самоізоляції, та є нарізкою з безлічі відеозаписів, знятих шанувальниками та друзями виконавців. У ролику з’явилися, зокрема, Гвінет Пелтроу з чоловіком Бредом Фелчаком і сестри Кайлі та Кендалл Дженнер.
Також в кліпі Гранде вперше показала свого нового бойфренда — агента з нерухомості з Лос-Анджелеса Делтона Гомеса. Чутки про те, що у співачки хтось з’явився, почали поширюватися кілька місяців тому.
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