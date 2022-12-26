Російські війська стали знаменитими зокрема завдяки масовим актам крадіжок і мародерства на полі бою. Однак, пісню фізично украсти неможливо. Тож тут росіяни використовують інший підхід – і йдеться не про "створити щось своє". Росіяни плагіатять.

Про це повідомляють #Букви.

Володимир Самолюк, він же Skofka, присвятив цю пісню пам’яті своєму другу дитинства Валентину Коноводову:

“Другу з дитинства який загинув захищаючи нашу Україну. Вічна пам‘ять тобі друже, вічно тебе будемо пам‘ятати. “За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить”.

Трек “Чути гімн” описує героїзм українців з одного боку та звірства росіян – з іншого. Автор обіцяє, що українці визволять село за селом, згадує Ірпінь, Бучу, Азов, Херсон:”І за Суми, і за храми ЗСУ прийде за вами”.

Однак, на Yotube з’явився трек під назвою “Выстоим”, “автор” якого – мовбито російський військовий з батальйону “Спарта”.

“Наш бойовий товариш, боєць батальйону “Спарта” зробив крутий кліп про життя та службу у прифронтовому Донецьку”, – зазначається в описі.

“До такого я точно не був готовий”, – відреагував виконавець у сторіз і розмістив уривок з відео, де порівнювалися дві пісні: там очевидним є факт плагіату.

Пропаганда, окупаційна символіка та “пацанська” атмосфера – росіяни не змогли навіть украсти готовий продукт так, щоб зберегти в ньому художню цінність.