Про це повідомляють #Букви.
Володимир Самолюк, він же Skofka, присвятив цю пісню пам’яті своєму другу дитинства Валентину Коноводову:
“Другу з дитинства який загинув захищаючи нашу Україну. Вічна пам‘ять тобі друже, вічно тебе будемо пам‘ятати. “За нами правда, значить вистоїмо ми ваші вистріли, за нами правда, а її ніяк не пристрелить”.
Трек “Чути гімн” описує героїзм українців з одного боку та звірства росіян – з іншого. Автор обіцяє, що українці визволять село за селом, згадує Ірпінь, Бучу, Азов, Херсон:”І за Суми, і за храми ЗСУ прийде за вами”.
Однак, на Yotube з’явився трек під назвою “Выстоим”, “автор” якого – мовбито російський військовий з батальйону “Спарта”.
“Наш бойовий товариш, боєць батальйону “Спарта” зробив крутий кліп про життя та службу у прифронтовому Донецьку”, – зазначається в описі.
“До такого я точно не був готовий”, – відреагував виконавець у сторіз і розмістив уривок з відео, де порівнювалися дві пісні: там очевидним є факт плагіату.
Пропаганда, окупаційна символіка та “пацанська” атмосфера – росіяни не змогли навіть украсти готовий продукт так, щоб зберегти в ньому художню цінність.
- Росіяни не припиняють красти українське. Раніше вони переклали російською мовою пісню “Мам” Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна).