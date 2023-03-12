У США назвали лауреатів антипремії "Золота малина" для найгірших фільмів, які вийшли у 2022 році.

Про це повідомили на сайті антипремії Razzies 2023.

Біографічну стрічку “Білявка” назвали найгіршим фільмом. У ньому розповідається про культову голлівудську акторку Мерилін Монро. Кінокартину назвали “жінконенависницьким, непристойним і брехливим фільмом”, який “безсоромно експлуатує пам’ять” покійної Мерилін Монро.

Фільм переміг ще у номінації “Найгірший сценарій“, який написав режисер Ендрю Домінік.

Джарерда Лето назвали найгіршим актором через роль у супергеройському фільмі “Морбіус” від Marvel і Columbia Pictures. Найгіршою акторкою другого плану стала його партнерка по фільму Адріа Аргона.

13-річну Раян Кіру Армстронг спочатку назвали найгіршою акторкою через фільм “Палійка”. Проте “Золота малина” змінила правила щодо віку номінантів після хвилі критики. Вони іронічно вручили премію самим собі, оскільки “номінували того, кого не слід було розглядати, організацію пропустили через блендер кіберсвіту”.

“Вони (“Золота малина”) публічно перепросили перед актрисою, змінили правила для тих, кому не виповнилося 18 років, скасували номінацію і номінували себе натомість”, – повідомили організатори.

Одразу у двох номінаціях антипремії переміг Том Генкс за фільм “Елвіс”: “Найгірший актор другого плану” і “Найгірше екранне комбо”.

“Найгіршими режисерами” за версією “Золотої малини” стали двоє співаків Machine Gun Kelly та Mod Sun, які разом зняли комедію “Доброго ранку”. Також найгіршим ремейком назвали фільм “Піноккіо” режисера Роберта Земекіса.

“Безглузде, бездушне “переосмислення” Піноккіо від Діснея було визнано найгіршим ремейком, ріп-оффом або сиквелом”, – підкреслили організатори премії.

Крім того, організатори надали нагороду Redeemer Award, котру вручають колишньому претенденту на “Золоту малину”. За версією “Золотої малини” Колін Фаррелл повернув собі репутацію. Його назвали найгіршим актором у 2004 році. Утім Американська кіноакадемія висувала його кандидатуру на премію “Оскар” 2022 року за бездоганну роботу у фільмі “Банші з Інішеріна”.