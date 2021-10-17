«Зразок для вивчення»: Джордж Такей розкритикував Вільяма Шатнера через його політ у космос

Про це повідомляють #Букви.
Минулого тижня компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin відправила у космос актора Вільяма Шатнера. 90-річний чоловік став найстаршим космічним туристом.
Політ Шатнера у космос прокоментував його колега по стрічці “Зоряний шлях” Джордж Такей. У коментарі програмі Entertainment Tonight Такей сказав:
“Він сміливо йде туди, де раніше були інші люди… Він морська свинка, йому 90 років… Він стане гарним зразком для вивчення”, – сказав Такей.
У п’ятницю Шатнер відповів колезі. У своєму Twitter звинуватив Такея у піарі на його імені.
“Не варто ненавидіти Джорджа. Він потрапляє у пресу лише тоді, коли ображає мене”, – написав Шатнер.
Він також нагадав, що Такей ображається на нього ще зі знімань “Зоряного шляху”. Тоді він звинуватив Шатнера в тому, що той ігнорував його на знімальному майданчику й домігся того, що персонаж Такея не отримав командування космічним кораблем.
“Він стверджує, що понад 50 років тому я забрав у нього 30 секунд показу прайм-тайм. Я повертаю йому їх зараз, дозволивши йому демонструвати свою ненависть публічно”, – додав Шатнер й додав емодзі свині.
Don’t hate George. The only time he gets press is when he talks bad about me. He claims 50+ years ago I took away a camera angle that denied him 30 more seconds of prime time TV. 🤷🏼♂️ I’m giving it back to him now by letting him spew his hatred for the world to see!🤣 Bill the 🐷
— William Shatner (@WilliamShatner) October 16, 2021
Нагадаємо, 13 жовтня 90-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у “Зоряному шляху”, успішно здійснив політ у космос і став найстаршою людиною, яка побувала в космосі.
Також у вересні четверо астронавтів-аматорів місії Inspiration 4 SpaceX успішно приводнилися в Атлантичному океані після трьох днів перебування в космосі.
- Раніше Virgin Galactic відкрила продаж квитків на туристичні польоти в космос вартістю $450 тис.