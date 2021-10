«Зразок для вивчення»: Джордж Такей розкритикував Вільяма Шатнера через його політ у космос

Про це повідомляють #Букви.

Минулого тижня компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin відправила у космос актора Вільяма Шатнера. 90-річний чоловік став найстаршим космічним туристом.

Політ Шатнера у космос прокоментував його колега по стрічці “Зоряний шлях” Джордж Такей. У коментарі програмі Entertainment Tonight Такей сказав:

У п’ятницю Шатнер відповів колезі. У своєму Twitter звинуватив Такея у піарі на його імені.

Він також нагадав, що Такей ображається на нього ще зі знімань “Зоряного шляху”. Тоді він звинуватив Шатнера в тому, що той ігнорував його на знімальному майданчику й домігся того, що персонаж Такея не отримав командування космічним кораблем.

“Він стверджує, що понад 50 років тому я забрав у нього 30 секунд показу прайм-тайм. Я повертаю йому їх зараз, дозволивши йому демонструвати свою ненависть публічно”, – додав Шатнер й додав емодзі свині.

Don’t hate George. The only time he gets press is when he talks bad about me. He claims 50+ years ago I took away a camera angle that denied him 30 more seconds of prime time TV. 🤷🏼‍♂️ I’m giving it back to him now by letting him spew his hatred for the world to see!🤣 Bill the 🐷

— William Shatner (@WilliamShatner) October 16, 2021