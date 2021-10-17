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«Зразок для вивчення»: Джордж Такей розкритикував Вільяма Шатнера через його політ у космос

Зірки стрічки “Зоряний шлях” Джордж Такей та Вільям Шатнер публічно обмінялися образами, коментуючи політ у космос останнього.

Неділя, 17 жовтня 2021, 14:24

Фото: Fox News

Про це повідомляють #Букви.

Минулого тижня компанія мільярдера Джеффа Безоса Blue Origin відправила у космос актора Вільяма Шатнера. 90-річний чоловік став найстаршим космічним туристом.

Політ Шатнера у космос прокоментував його колега по стрічці “Зоряний шлях” Джордж Такей. У коментарі програмі Entertainment Tonight Такей сказав:

“Він сміливо йде туди, де раніше були інші люди… Він морська свинка, йому 90 років… Він стане гарним зразком для вивчення”, – сказав Такей.

У п’ятницю Шатнер відповів колезі. У своєму Twitter звинуватив Такея у піарі на його імені.

“Не варто ненавидіти Джорджа. Він потрапляє у пресу лише тоді, коли ображає мене”, – написав Шатнер.

Він також нагадав, що Такей ображається на нього ще зі знімань “Зоряного шляху”. Тоді він звинуватив Шатнера в тому, що той ігнорував його на знімальному майданчику й домігся того, що персонаж Такея не отримав командування космічним кораблем.

“Він стверджує, що понад 50 років тому я забрав у нього 30 секунд показу прайм-тайм. Я повертаю йому їх зараз, дозволивши йому демонструвати свою ненависть публічно”, – додав Шатнер й додав емодзі свині.

Нагадаємо, 13 жовтня 90-річний актор Вільям Шетнер, відомий за роллю капітана Кірка у “Зоряному шляху”, успішно здійснив політ у космос і став найстаршою людиною, яка побувала в космосі.

Також у вересні четверо астронавтів-аматорів місії Inspiration 4 SpaceX успішно приводнилися в Атлантичному океані після трьох днів перебування в космосі.

Теги: Вільям Шатнер, Джордж Такей, політ у космос

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