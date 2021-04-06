10 млн доз COVID-вакцины: Украина заключила договор с Pfizer

Covid-19 Украина

обновлено 06.04.2021 в 19:02

Всего:

1769164 (+13276)

Болеют:

371768 (+13276)

Выздоровели:

1362379 (+10240)

Умерло:

35017 (+430)

20:05 МВД: Блокировка «Апостроф», «Главком» и других СМИ Печерским судом была незаконной
19:43 Выдерживает 30 тысяч сгибаний: Xiaomi выпустила кабель для зарядки iPhone и iPad
19:34 В Дании ввели COVID-паспорта для посещения общественных мест
19:26 Кэти Перри призналась, что перестала брить ноги после рождения ребенка: видео
19:02 В США женщина открыла огонь по сотрудникам «Burger King», потому что слишком долго ждала своей очереди
19:01 Умер актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале HBO «Чернобыль»
18:34 Marvel показала новый трейлер сериала «Локи» с Томом Хиддлстоном
18:18 Проекта подозрения Медведчуку нет, следствие собирает материалы, – Венедиктова
18:06 Шер извинилась за неуместный твит о гибели Джорджа Флойда
18:00 Fabergé выпустит драгоценное яйцо в стиле «Игры престолов» за $2,2 млн
17:48 В Киеве из-за нарушения карантина закрыли частную школу
17:30 Бойцов, устроивших стрельбу в поезде «Константиновка-Киев», уволили
17:09 Россия продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск в ОРДЛО, – разведка
Эксклюзив
16:55 Часть водителей маршруток Киева отказались выходить на работу: известна причина
16:36 Два государственных порта в 2020 году понесли десятки миллионов убытков, – StateWatch
16:31 Ким Кардашьян на Пасху прорекламировала новые сланцы бренда Канье Уэста
15:56 Принцы Гарри и Уильям «отложили конфликт» ради скульптуры принцессы Дианы
15:45 Украина после карантина будет искать другой город вместо Минска для переговоров ТКГ по Донбассу, – Резников
15:40 В Нигерии из-за штурма тюрьмы сбежали более 1800 заключенных
15:10 Саудовская Аравия разрешит совершить малый хадж на Рамадан только вакцинированным паломникам
15:05 В регуляторе ЕС признали «очевидную связь» между вакциной AstraZeneca и тромбами
14:55 Звезда «Джентльменов» Генри Голдинг впервые стал отцом
14:44 Кинопремия SAG Awards: лучшие образы звезд с виртуальной «красной дорожки»
14:25 В кругу самых близких: как знаменитости отпраздновали Пасху
14:17 В Запорожской области русский язык лишили статуса регионального
14:08 В Иране 10 чиновникам предъявили обвинения из-за крушения самолета МАУ
Партнерский материал
13:56 Для чего нужен электрогриль
13:44 «Реал Мадрид» – «Ливерпуль»: Где смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Чемпионов
13:18 Извержение вулкана в Исландии: появились трещины с лавой, туристов эвакуировали (фото)

10 млн доз COVID-вакцины: Украина заключила договор с Pfizer

Украина заключила с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договор на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Вторник, 6 апреля 2021, 19:32

Об этом сообщили в Офисе президента. 

“Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины”, — проинформировал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что это было “сложно”, но помог разговор с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, состоявшийся 8 февраля.

“Он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это”, — заявил Зеленский.

В своем Twitter Зеленский выразил Бурле слова благодарности.

Переговорным процессом, как отмечают, занимался глава ОПУ Андрей Ермак.

О дате поставки вакцины, а также ее стоимости Офис президента не информирует. На те же вопросы четкого ответа не предоставляет и Министерство охраны здоровья.

Информируя о заключении договора с Pfizer глава МОЗ Максим Степанов отметил, что переговоры длились несколько месяцев. Он также сообщил, что первые партии “будут поступать уже в ближайшие месяцы”.

“Все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года”, — заявил Степанов.

Напомним, вакцина Pfizer / BioNTech — это вакцина от COVID-19, который вводится. Она содержит модифицированную мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину следует хранить и транспортировать при ультранизких температурах ниже -70 ° C.

В марте Pfizer заявила, что ее вакцина от COVID-19 остается высокоэффективной через шесть месяцев с начала использования.

Также исследования показали, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech среди подростков 12-15 лет составляет 100%.

Теги: Владимир Зеленский, COVID-вакцина, Pfizer, договір, МОЗ Украины

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook