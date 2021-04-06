10 млн доз COVID-вакцины: Украина заключила договор с Pfizer

Об этом сообщили в Офисе президента.
“Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины”, — проинформировал президент Владимир Зеленский.
Он отметил, что это было “сложно”, но помог разговор с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, состоявшийся 8 февраля.
“Он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это”, — заявил Зеленский.
В своем Twitter Зеленский выразил Бурле слова благодарности.
Україна уклала важливий контракт з @Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Глибоко вдячний @AlbertBourla за те, що після нашої розмови він дотримав слова і зробив усе, щоб допомогти громадянам 🇺🇦 у цей складний час пандемії.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021
Переговорным процессом, как отмечают, занимался глава ОПУ Андрей Ермак.
О дате поставки вакцины, а также ее стоимости Офис президента не информирует. На те же вопросы четкого ответа не предоставляет и Министерство охраны здоровья.
Информируя о заключении договора с Pfizer глава МОЗ Максим Степанов отметил, что переговоры длились несколько месяцев. Он также сообщил, что первые партии “будут поступать уже в ближайшие месяцы”.
“Все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года”, — заявил Степанов.
Напомним, вакцина Pfizer / BioNTech — это вакцина от COVID-19, который вводится. Она содержит модифицированную мРНК. Препарат BNT162b2 имеет эффективность 95%. Для вакцинации нужно ввести две дозы с интервалом в три недели. Вакцину следует хранить и транспортировать при ультранизких температурах ниже -70 ° C.
В марте Pfizer заявила, что ее вакцина от COVID-19 остается высокоэффективной через шесть месяцев с начала использования.
Также исследования показали, что эффективность вакцины Pfizer/BioNTech среди подростков 12-15 лет составляет 100%.
- Украина должна получить в рамках инициативы COVAX около 1 млн 64 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech до июня.