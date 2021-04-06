10 млн доз COVID-вакцины: Украина заключила договор с Pfizer

Украина заключила с американской фармацевтической корпорацией Pfizer договор на поставку 10 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщили в Офисе президента.

“Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев — мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины”, — проинформировал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что это было “сложно”, но помог разговор с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурлой, состоявшийся 8 февраля.

“Он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это”, — заявил Зеленский.

В своем Twitter Зеленский выразил Бурле слова благодарности.

Україна уклала важливий контракт з @Pfizer на постачання 10 млн доз вакцини. Глибоко вдячний @AlbertBourla за те, що після нашої розмови він дотримав слова і зробив усе, щоб допомогти громадянам 🇺🇦 у цей складний час пандемії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2021

Переговорным процессом, как отмечают, занимался глава ОПУ Андрей Ермак.

О дате поставки вакцины, а также ее стоимости Офис президента не информирует. На те же вопросы четкого ответа не предоставляет и Министерство охраны здоровья.

Информируя о заключении договора с Pfizer глава МОЗ Максим Степанов отметил, что переговоры длились несколько месяцев. Он также сообщил, что первые партии “будут поступать уже в ближайшие месяцы”.

“Все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года”, — заявил Степанов.