До начала сегодняшней презентации "Время летит" Apple остались считанные часы. В этот раз компания проведет виртуальное мероприятие. Стартует трансляция в 20:00 по Киеву. Так что же Apple планирует представить сегодня?

Об этом рассказывают #Буквы.

Apple Watch Series 6

Ходят слухи, что компания планирует представить новую версию Apple Watch и новый iPad Air.

О характеристиках часов мало что неизвестно, но ожидается, что у них будет датчик уровня кислорода в крови и расширенные функции контроля сна. Почти наверняка с часами будет представлена watchOS 7.

Планшет iPad Air нового поколения (Air 4)

Ожидается, что планшет будет внешне похож на более дорогие iPad Pro за счет узких рамок. У планшета будет сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания на боковой грани. В новом планшете Apple откажется от проприетарного порта Lightning в пользу USB Type-C, как в iPad Pro.

А как насчет iPhone?

Apple упорно работает над новым поколением смартфонов, но новый iPhone может не быть готов только пока. Apple сообщила, что выпуск произойдет немного позже, чем обычно.

Программное обеспечение

Помимо анонсов оборудования, Apple, скорее всего, предоставит дополнительную информацию о iOS 14, watchOS 7, iPadOS 14 и tvOS 14. Хотя Apple представила эти обновления на WWDC в июне, в компании, как правило, любят еще раз рассмотреть и рассказать о функциях на своем сентябрьском мероприятии.

Apple на этой неделе выпустила iOS 14 beta 8 для разработчиков и пользователей публичных бета-версий. Это вполне может быть последней бета-версией iOS 14. Ожидается, что мастер-версия iOS 14 будет выпущена после 15 сентября.

Учитывая, что iPhone 12 поступит в продажу не раньше октября. Это означает, что новые модели iPhone, скорее всего, будут поставляться с чем-то вроде iOS 14.1.

Что касается macOS 11 Big Sur, то выпуск скорее будет назначен на октябрь или даже в ноябрь, в зависимости от графика выхода первого Apple Silicon Mac.

Также сообщалось, что Apple работает над новой более компактной и доступной версией умной колонки HomePod и накладными наушниками.

Вполне вероятно, что их также покажут на сегодняшнем мероприятии. Кроме того, упоминаются и AirTags – конкуренты меткам отслеживания положения Tile. Возможно будет анонсирована подписка Apple One.