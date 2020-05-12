Китай утверждает, что США 24 раза соврали, обвиняя их в распространении коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На сайте Министерства иностранных дел Китая накануне разместили статью под названием “24 нелепых обвинения во лжи”. В материале утверждалось, что американские журналисты и политики намерено пытались “переложить вину на Китай” в борьбе с пандемией коронавируса.

Позже аналогичную статью опубликовали в воскресном выпуске китайского издания “Синьхуа”.

В США такую статью назвали “последней попыткой Пекина защитить свою борьбу со вспышкой”.

Как известно, США обвиняли Китай в сокрытии данных о пандемии на самом высоком государственном уровне – об этом заявляли президент страны Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

В статье КНР упоминались такие слова 16 американского президента Авраама Линкольна:

“Как сказал Линкольн, вы можете обманывать некоторых людей все время и обманывать всех людей время от времени, но вы не можете обманывать всех людей все время”.

После этого в статье разобрали “24 лжи” со стороны США, объясняя, почему они не соответствуют действительности, ссылаясь на данные СМИ, научные исследования и данные ВОЗ.

“То, что мы первыми сообщили об этом вирусе, не означает, что Ухань является его источником. Фактически, происхождение до сих пор не установлено”, – говорится в заявлении китайского МИД.

При этом, в статье нет заявление мэра Уханя Чжоу Сяньваня относительно того, что они намерено долгое время не предоставляли информацию о коронавирусе, так как считали ее преждевременном. Об этом он заявлял в интервью телеканалу CCTV еще 27 января.

Резюмируя, в материале отметили, что Китай стал “жертвой дезинформации” со стороны “американских политиков, ученых и средств массовой информации, которые враждебны Китаю”.

Также в материале не упоминали, что официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в марте публично выдвинул необоснованную теорию заговора о том, что этот вирус, возможно, был доставлен в Китай американскими военными.

24 лжи

США утверждают, что COVID-19 – это “китайский вирус” или “вирус из Уханя”.

США утверждают, что Ухань является источником вируса.

США утверждают, что вирус был создан Уханьским институтом вирусологии.

США утверждают, что вспышка COVID-19 появилась после случайной утечки из Уханьского института вирусологии (WIV).

США утверждают, что Китай мог сдержать вирус еще в Ухане, но позволил многим гражданам лететь в Милан, Нью-Йорк и другие места, распространяя вирус в остальной части мира.

США утверждают, что китайцы заразились новым коронавирусом, потому что употребляют в пищу летучих мышей.

США утверждают, что Китай вновь открывает рынки с дикими животными, несмотря на то, что коронавирус мог распространиться именно с такого рынка.

США утверждают, что первоначальное сокрытие и задержка распространения информации в Китае привели к распространению вируса.

США утверждают, что Китай арестовал доктора Ли Вэньляна, осведомителя, чтобы скрыть распространение вируса. Его арестовали якобы за то, что он первым рассказал правду о коронавирусе.

США утверждают, что Китай слишком поздно сообщил о передаче коронавируса от человека к человеку, в результате чего Америка, как и другие страны мира не предприняли заблаговременно необходимые меры для его сдерживания.

США утверждают, что Китай скрывает или частично скрывает данные и информацию о коронавирусе, так как официальные данные о подтвержденных случаях коронавируса слишком низкие. Предполагается, что настоящие данные, как минимум, в 50 раз выше.

США утверждают, что пересмотр Уханем количества подтвержденных случаев заражения и смертельных случаев показывает, что Китай скрыл большое количество случаев в первые дни COVID-19.

США утверждают, что Китай распространяет дезинформацию о COVID-19.

США утверждают, что политическая система Китая (коммунизм) является основной причиной проблемы.

США утверждают, что Китай изгнал американских журналистов, чтобы скрыть правду о COVID-19.

США утверждают, что Китай контролирует и подкупает ВОЗ.

США утверждают, что Тайвань предупредил ВОЗ о передаче COVID-19 от человека к человеку еще 31 декабря 2019 г., но это не восприняли всерьез.

США утверждают, что Китай заблокировал заявку Тайваня на вступление в ВОЗ, ставя под угрозу здоровье жителей Тайваня.

США утверждают, что Китай несет ответственность за глобальное распространение COVID-19, потому должны быть проведены расследования и судебные процессы против Китая, чтобы привлечь его к ответственности и заставить его заплатить за COVID-19.

США утверждают, что Китай накапливал медикаменты и средства от COVID-19, что увеличило проверку экспорта медицинской продукции и ограничило экспорт поставок, особенно аппаратов ИВЛ, что привело к дефициту поставок в США.

США утверждают, что противоэпидемическая помощь Китая другим странам служит ее политическим и пропагандистским целям.

США утверждают, что Китай вмешивается в выборы в США и пытается всеми способами помешать переизбранию президента Дональда Трампа.

США утверждают, что, требуя от экспортеров масок, наборов для тестирования и аппаратов ИВЛ предоставить заявление после таможенной декларации, Китай фактически запрещает экспорт материалов для COVID-19.

В США утверждают, что китайская провинция Гуандун приняла дискриминационные меры в отношении африканцев в условиях эпидемии.

Отметим, в последние недели Китай ослаблял ограничения, так как количество случаев уменьшалось.

Накануне в Ухане выявили 5 новых случаев инфекции.

Небольшая вспышка в Ухане – это первый повторный всплеск заражений после ослабления карантина 8 апреля.