В Министерстве охраны здоровья Украины предупредили, что 25% отрицательных результатов ПЦР-исследований могут быть недостоверными.

Об этом сказано в сообщении в Facebook.

По разным данным, от 20 до 25 % результатов ПЦР-исследований могут быть ложно отрицательными.

Это объясняют тем, что для такого типа тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.

“Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативним. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию”, – сказано в сообщении.