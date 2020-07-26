Об этом сказано в сообщении в Facebook.
По разным данным, от 20 до 25 % результатов ПЦР-исследований могут быть ложно отрицательными.
Это объясняют тем, что для такого типа тестирования берется мазок из ротоглотки, а вирус может находиться в нижних частях дыхательных путей.
“Если вирус сконцентрировался в низших отделах дыхательного тракта, результат ПЦР-тестирования может быть ложнонегативним. На достоверность результата влияет также соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию”, – сказано в сообщении.
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