Про це повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, безкоштовний тест можуть пройти:
- люди, які мають ознаки коронавірусної хвороби;
- люди, які перебували в контакті з коронавірусними особами;
- люди, які потребують планової госпіталізації;
- медичні працівники, які працюють з хворими COVID-19, тестуються раз в 14 днів;
- працівники Нацполіціі і Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз на місяць.
Станом на ранок 8 липня підтверджено 50 000 414 випадків коронавірусу COVID-19. За добу виявлено 807 нових випадків.
- Також Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року і схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян в громадських місцях без захисних масок.