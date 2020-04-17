Соответствующую видеозапись опубликовал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

Уточняется, что три гражданина уже непосредственно при самом обмене заявили представителям оккупационной администрации, что хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти.

При этом один из мужчин сказал боевикам, что “воспользовался возможностью очиститься” за то, что принимал участие в боевых действиях на стороне террористической организации.

“Я пойду назад, в Днепр. Я воевал за “ЛНР”, а теперь меня помиловали. Мы в расчете, вроде бы. Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне “ЛНР”. Вам все понятно?”, – сказал представителям “ЛНР” один из бывших боевиков.

Второй экс-боевик сказал, что не согласен переходить на временно оккупированную территорию по семейным обстоятельствам.

“Нет, я не согласен, у меня семья, бабушка. Я отказываюсь от обмена, я не буду переходит на эту территорию”, – пояснил он.