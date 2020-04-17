Соответствующую видеозапись опубликовал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
Уточняется, что три гражданина уже непосредственно при самом обмене заявили представителям оккупационной администрации, что хотят остаться на территории, подконтрольной украинской власти.
При этом один из мужчин сказал боевикам, что “воспользовался возможностью очиститься” за то, что принимал участие в боевых действиях на стороне террористической организации.
“Я пойду назад, в Днепр. Я воевал за “ЛНР”, а теперь меня помиловали. Мы в расчете, вроде бы. Я хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне “ЛНР”. Вам все понятно?”, – сказал представителям “ЛНР” один из бывших боевиков.
Второй экс-боевик сказал, что не согласен переходить на временно оккупированную территорию по семейным обстоятельствам.
“Нет, я не согласен, у меня семья, бабушка. Я отказываюсь от обмена, я не буду переходит на эту территорию”, – пояснил он.
23 звільнених з полону українців прийняли на обсервацію на Донеччині.
23 звільнених українців прийняли на обсервацію на Донеччині. Створили відповідні умови для їх безпечного та комфортного перебування. Усі витрати, пов'язані з проживанням, медобслуговуванням, харчуванням, забезпеченням одягом та необхідними гігієнічними засобами взяла на себе українська держава. Вітаємо наших громадян на вільній Україні! Сподіваюся, обсервація мине швидко, і вже за 14 днів вони зможуть обійняти своїх рідних. Нагадаю, сьогодні на КПВВ "Майорське" на Донеччині та у місті Щастя, що на Луганщині, відбувся обмін, в результаті якого було звільнено з незаконного утримання 20 громадян України, ще троє відмовилися повертатися на окуповану частину Луганської області.
Gepostet von Павло Кириленко am Donnerstag, 16. April 2020
- #Буквы сообщали, как проходил обмен пленными на Донбассе.
- В рамках обмена были освобождены 20 украинцев. Появился список их имен.
- Все участники обмена после возвращения в Украину были отправлены на 14-дневную обсервацию.