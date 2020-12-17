#Буквы рассказывают интересные факты о “Симпсонах”.
Интересные факты о мультсериале:
Возглас Гомера Симпсона “Доу!” (D’oh!) добавили в Оксфордский словарь английского языка.
Имя Барта – единственное вымышленное в мультфильме. Все остальные Симпсоны получили имена членов семьи создателя сериала Мэтта Греннинга.
У персонажей мультфильма по четыре пальца, потому что это экономит время художникам. Только у Бога – пять пальцев.
В 1990 году песня Барта “Do The Bartman” возглавила британский чарт.
Она взяла первое место в Австралии, Ирландии, Новой Зеландии, Норвегии и Великобритании.
Bart Simpson – Do The Bartman (Official Video HQ) from Wolfgang Dey on Vimeo.
Мэгги Симпсон озвучивал и Мэтт Греннинг.
Самая молодая Симпсон в сериале вообще немногословна. Ее первым словом было “папа” и оно прозвучало голосом актрисы Элизабет Тейлор. А Греннингу принадлежат звуки сосания соски.
Дом Симпсонов построили в реальности – в штате Невада.
Дом Симпсонов построили как главный приз для конкурса от телеканала Fox и компании Pepsi. Победитель имел право выбора: жить в доме Симпсонов, или же взять деньги – 75 000 долларов. И победила женщина почтенного возраста, которая не захотела почувствовать себя Симпсоном и взяла деньги.
Предсказания в мультсериале:
Поклонники мультфильма нашли предсказание массовых беспорядков в США. Например, протестующие в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) сожгли полицейский участок из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вследствие жесткого задержания правоохранителями.
“Симпсоны” предсказали избрание Дональда Трампа президентом США.
А вот якобы предсказание пожара в Нотр-Дамме оказалось фейком.
После пожара, случившегося в Соборе Парижской Богоматери, в Интернете появилась картинка из “Симпсонов” с горящим зданием. Но на самом деле эта картинка – работа в фоторедакторе. Исходный кадр был взят из серии “Мужья и ножи”, но там Нотр-Дам не горит и нет мистера Бёрнса.
Некоторые нашли в мультфильме предсказание исхода президентских выборов в Украине в 2019 году.
Создатели мультсериала “Симпсоны” еще в 1998 году предсказали слияние The Walt Disney Company и 20th Century Fox.
- Американская семья настолько не знала, чем себя занять на карантине, что, найдя старые костюмы героев мультсериала “Симпсоны”, решила воспроизвести знаменитую заставку мультфильма.