Электорат кандидата в президенты США Берни Сандерса от Демократической партии растет. В феврале 32 % избирателей-демократов заявили о готовности поддержать его на выборах. В январе таковых было 23%.

Свое мнение по этому поводу изложил Грег Сарджент, автор The Washington Post.

Одной из главных проблем избирательной кампании Сандерса изначально называли узкопрофильность его электората. Результаты праймериз в Айове показали, что свои голоса за кандидата отдали молодые избиратели. Большинство из них либо не имели высшего образования, либо считали, что придерживаются либеральных взглядов.

Но с того времени Сандерс заручился поддержкой среди пожилого населения, образованных граждан, избирателей с умеренными взглядами, а также афроамериканского населения. Еще немного усилий, и Сандерс сумеет достичь некоего “прорыва”, расширив границы электората еще больше.

Новый совместный опрос Post и ABC News показал, что Сандерс выступает за значительное национальное лидерство. Он стал кандидатом, за которого на президентских выборах в 2020 году готовы проголосовать представители разных слоев общества.

В феврале 32 % избирателей-демократов и независимых заявили о готовности проголосовать за Сандерса. В январе таковых было 23 %.

Экс-вице-президента Джо Байдена в январе готовы были поддержать 32 % избирателей. Теперь этот показатель снизился на половину.

Благодаря огромным суммам, потраченным на рекламу, продвижение, популяризацию имени, мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг усилил позиции на 14%.

Ему удалось побороться за третью позицию с Элизабет Уоррен, у которой 12% поддержки.

В сравнении с январскими результатами, Сандерс усилил свои позиции среди умеренных / консервативных демократов до 28 %. Он удвоил свои показатели среди афроамериканцев – до 28%.

На данный момент он пытается привлечь избирателей старшего возраста. Все так же мало у него избирателей среди белых американцев, имеющих высшее образование.

Фактически, в каждой социально-демографической группе у Сандерса около 20 % избирателей. Исключение составляет лишь группа людей старшего возраста.

В то же время электорат, который был у него изначально, вырос до 50 %. К примеру, на его стороне 50% молодых избирателей-либерал-демократов, 35% – белых без высшего образования, 39% среди либералов.

“Очевидно, предстоит еще очень долгий путь. Мы узнаем больше после праймериз в Неваде и в Южной Каролине, в которых участвуют более разнообразные избиратели, чем в штатах Айова и Нью-Гемпшир, которые были так гостеприимны к Сандерсу”, – написал автор.

Различные рейтинги и опросы указывают на то, что восприятие “избираемости” Сандерса расширяется, потому что он побеждает праймериз и лидирует в опросах. При этом, ранее главным претендентов на победу в выборах президента США называли экс-вице-президента Джо Байдена, поддержка которого ныне стремительно падает.