В ночь на 4 сентября в карцере одной из советских колоний для политических заключенных перестал дышать украинский писатель, переводчик, диссидент, литературовед и правозащитник Василий Стус. Ему было 47 лет.

#Буквы напоминают о том, кем был Стус, а также – какую роль в его жизни сыграл пророссийский политик и кум президента России Владимира Путина Виктор Медвудчук.

Важное о жизни Василия Стуса

Василий Стус был четвертым ребенком в крестьянской семье с Винничины, переехавшей на Донбасс, чтобы избежать принудительной коллективизации. Мальчик рано пошел в школу и закончил ее с серебряной медалью, после чего поступил в Сталинский педагогический институт. Там Стус самостоятельно освоил латынь и выучил немецкий.

Закончив институт он три месяца проработал преподавателем украинского языка и литературы в селе на Кировоградщине. В повседневной жизни он также говорил исключительно по-украински, отчего у поэта порой возникали конфликты с коллегами. Впоследствии один из свидетелей по его делу скажет, что сразу определил в Стусе “националиста” по его речи.

После армии и непродолжительной работы литредактором “Социалистического Донбасса” Стус поступил в аспирантуру института литературы им. Шевченко. Однако его научная карьера была обречена в советских условиях: в 1965 году в кинотеатре “Украина” (показывали “Тени забытых предков” Сергея Параджанова) Стус присоединился к акции протеста против волны арестов в среде украинской интеллигенции.

Непокорного аспиранта исключили из института, и с тех пор он официально не связывал свою жизнь с литературой – работал кочегаром, разнорабочим и даже намазывальщиком клея на заводе по производству спортивной обуви.

Вспоминая случай на кинопоказе, Стус говорил, что не мог промолчать. В числе арестованных был и его близкий друг Иван Свитличный.

Впервые Стуса арестовали в 1972 году. Он 9 месяцев провел в СИЗО: поэту инкриминировали ведение “антисоветской агитации”. По мнению партийных рецензентов, сборники Стуса были декадентскими пародиями на советскую действительность, а беспристрастный читатель может закрыть их “лишь с отвращением”.

Приговоренный к 5 годам заключения и 3 годам ссылки Стус был отправлен на рудники. После освобождения в 1979 году провел на воле лишь несколько месяцев. Поэта, успевшего присоединиться к Украинской Хельсинской группе, арестовали как рецидивиста.

Почему умер Стус

Реальные обстоятельства смерти Василия Стуса доподлинно неизвестны. Сам факт его кончины больше месяца скрывался от семьи. Официальная версия называет причиной гибели остановку сердца. Однако в числе более вероятных причин – удар упавшими 90-килограммовыми нарами (не исключено, что подстроенный по чьему-то злому умыслу) или переохлаждение, которого организм Стуса, истощенного и перенесшего тяжелую операцию на желудке, попросту не вынес.

Роль Медведчука в жизни Стуса

Многие помнят, что во время второго процесса государственным адвокатом Стуса выступал Виктор Медведчук – сам Стус планировал отказаться от его услуг и самостоятельно защищать себя в суде. Впоследствии украинский политик часто слышал в свой адрес обвинения в пособничестве палачам Стуса; сам Медведчук подчеркивает, что суд лишь подписывал заранее вынесенный партией приговор, поэтому его роль в процессе была номинальной.

В 1980-м Стуса приговорили к 10 годам принудительных работ и 5-летней ссылке. Украинский поэт отбывал срок в Пермском крае. Чтобы спасти хотя бы часть стихов, его лагерные товарищи заучивали десятки произведений Стуса, поскольку надзиратели уничтожали написанные Стусом стихотворения. Не гнушались они и физическими наказаниями.

Об этом снят фильм “Запрещенный”. Он повествует о последних годах жизни Василия Стуса, его борьбе с системой, а также о попытках опубликовать свой последний сборник стихов, который он пытался передать из тюрьмы на свободу.

Фильм вышел в украинский кинопрокат 5 сентября 2019 года. В августе 2018 года вокруг фильма разразился скандал: из сценария фильма была вырезана сцена суда над поэтом. Суд проходил за закрытыми дверями, Стуса в нарушение процедуры удалили из зала суда и лишили последнего слова.

Вместо того, чтобы противостоять обвинению Медведчук заявил, что согласен с мнением прокурора о совершении Стусом антисоветских преступлений. При этом позиция Стуса была противоположной, своей вины он не признавал, что не помешало Медведчуку фактически сделать это за своего подзащитного.

По словам продюсера фильма Артема Денисова, сцены с Медведчуком убрали из фильма из-за необходимости сократить хронометраж, который вместе с другими вырезанными из сценария эпизодами, составлял 180 минут (заявленный хронометраж – 100 минут).

Медведчук против #Букв

В мае 2019 Виктор Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы. Причина обращения в суд – новость #Букв о вырезанной сцене из фильма о Василие Стусе, где фигурирует Медведчук, выступавший адвокатом Василия Стуса в 1980 году.

Медведчуку не понравилось предложение: “Медведчук в ходе судебного разбирательства нарушил адвокатскую этику, признав вину своего подзащитного за него самого”.

Представитель истца в суде утверждает, что Медведчук вел дело в соответствии с действующим на то время законодательством и предлагает задуматься, мог ли рядовой адвокат в то время противостоять “системе”?

Первое заседание, в котором пришлось участвовать представителю интернет-издания #Буквы, состоялось в Подольском суде 13 февраля 2020 года, хотя Виктор Медведчук подал в суд на интернет-издание #Буквы еще в мае 2019 года и несколько заседаний состоялось без присутствия нашего представителя.

25 июня,в Подольском суде Киева продолжилось рассмотрение дела по иску Медведчука.

На продолженном предварительном заседании судом по вновь поданным представителем истца доказательствам были утверждены новые ответчики – владельцы домена #Буквы Петр Терентьев и Екатерина Рошук. Теперь дело подлежит новому рассмотрению, в связи с чем суд принял решение направить материалы иска новым ответчикам, вызвать их на судебное заседание, которое состоится 29 октября 2020 года.