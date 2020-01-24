В "Нафтогазе" заявили, что 37 производителей тепла в Украине могут быть отключены от газоснабжения. Среди них производители в Киеве и других наибольших городах.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

“Несоответствующие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила этим предприятиям про необходимость проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения”, – говорится в сообщении.

По информации “Нафтогаза”, 23 января 2020 года для продолжения газоснабжения предприятиям следует выплатить 454,4 млн грн. Расчеты должны быть выполнены до 25 января.

Список должников подается в прикрепленной таблице.

В списке указаны производители тепла в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Житомире, Полтаве, Суммах, Николаеве и Херсоне.