Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
“Несоответствующие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в 30 городах в отопительный период. Компания письменно сообщила этим предприятиям про необходимость проведения срочных расчетов для избежания прекращения газоснабжения”, – говорится в сообщении.
По информации “Нафтогаза”, 23 января 2020 года для продолжения газоснабжения предприятиям следует выплатить 454,4 млн грн. Расчеты должны быть выполнены до 25 января.
Список должников подается в прикрепленной таблице.
В списке указаны производители тепла в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе, Житомире, Полтаве, Суммах, Николаеве и Херсоне.
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