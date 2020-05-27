Народные депутаты просят Конституционный суд Украины разобраться, соответствует ли нормам Конституции закон об изменении регламента Верховной Рады. Благодаря этому документу было ускорено принятие "антиколомойского закона".

Об этом проинформировали в пресс-службе КСУ.

Представление в суд подали 53 нардепа: представители “Батькивщины” во главе с Юлией Тимошенко; депутатской группы “За майбутне”, внефракционные депутаты Антон Поляков, Анна Скороход; представители “Слуги народа” Зиновий Андрийович, Эдуард Прощук, Максим Зуев, Ольга Василевская-Смаглюк и другие.

“В Конституционный суд Украины 27 мая поступило конституционное представление 53 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины закона “О внесении изменений в регламент Верховной Рады по противодействию злоупотреблениям правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры” от 16 апреля 2020 года”, – говорится в сообщении суда.

Нардепы утверждают, что оспариваемый закон не соответствует ряду статей Конституции: в частности, ограничивает право народных избранников подавать правки и предложения и настаивать на их рассмотрении.

“При принятии новых законов или внесении изменений в действующие не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод”, – отмечается в представлении.

Кроме того, нардепы ссылаются на нарушение конституционной процедуры, которое, по их мнению, было допущено при рассмотрении и принятии проекта закона об изменениях в регламент.

В представлении указано, что он был принят за основу с сокращенным сроком подготовки ко второму чтению еще в сентябре 2019 года. Предложения и поправки к законопроекту можно было подавать только до 17 сентября 2019 года.

Однако в апреле 2020 года комитет ВР повторно обработал все поданные поправки и составил абсолютно другую таблицу, в которой появилась особая процедура принятия законопроектов.

“Редакция законопроекта, предложенная и принятая во втором чтении, не имела и не имеет вообще ничего общего с редакцией, принятой в первом чтении… Фактически в данном случае произошла подмена законопроектов. То есть по сути был принят новый законопроект путем внесения правок в уже существующий, в обход конституционной процедуры подачи, регистрации и принятия в первом чтении”, – говорится в представлении нардепов.

По их мнению, это является основанием для признания законопроекта “неконституционным полностью”.

Как известно, закон о внесении изменений в регламент ВР был принят, чтобы ускорить рассмотрение “антиколомойского закона”.

Последний запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, а также возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Национального банка об их неплатежеспособности (это, в частности, касается “ПриватБанка”, ранее принадлежавшего олигарху Игорю Коломойскому).

При подготовке ко второму чтению к “антиколомойскому закону” было подано более 16 тысяч правок. Их рассмотрение могло заблокировать принятие документа и работу Парламента на месяцы.

В итоге было решено принять закон о внесении изменений в регламент Рады (который еще называют законом о “борьбе с поправочным спамом”). Им предусмотрена особая процедура рассмотрения законопроектов во втором чтении (в частности, сокращение количества правок, которые могут быть поданы и рассмотрены в зале).

Благодаря этому “антиколомойский закон” 13 мая был оперативно поддержан во втором чтении.