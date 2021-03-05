Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.
Так, Владимиру Зеленскому сейчас доверяют 43% опрошенных, а не доверяют – 55%.
Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 50%, почти треть не слышали о таком.
Министру охраны здоровья Максиму Степанову доверяют только 12% респондентов, не доверяют 32%, а не знают его – 54%.
Лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 28% опрошенных, не доверяют – 70%.
Лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 25% респондентов, не доверяют – 73%.
Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 14%.
Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.
- Согласно этому же опросу, рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снижается и сейчас составляет менее 23%.
- Согласно январскому опросу КМИС, президент Владимир Зеленский уступил первое место Виталию Кличко в рейтинге доверия к украинским политикам.
- 42% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского главным разочарованием 2020 года. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы Центра Разумкова.