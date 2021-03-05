Более половины украинцев не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг” в начале марта.

Так, Владимиру Зеленскому сейчас доверяют 43% опрошенных, а не доверяют – 55%.

Премьеру Денису Шмыгалю доверяют 15% опрошенных, не доверяют – 50%, почти треть не слышали о таком.

Министру охраны здоровья Максиму Степанову доверяют только 12% респондентов, не доверяют 32%, а не знают его – 54%.

Лидеру “Батькивщины” Юлии Тимошенко доверяют 28% опрошенных, не доверяют – 70%.

Лидеру “Европейской Солидарности” Петру Порошенко доверяют 25% респондентов, не доверяют – 73%.

Одному из лидеров ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют – 59%, не знают его – 14%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 2-3 марта 2021 года.